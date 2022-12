La police de Baltimore enquête sur des dizaines de détournements de voiture en covoiturage

BALTIMORE (AP) – La police de Baltimore enquête sur des dizaines de détournements de voitures et de vols en covoiturage au cours du mois dernier, mais a vu plus de cas malgré plusieurs arrestations, a déclaré mercredi le commissaire de police Michael Harrison.

Dans de nombreux cas, la voiture et le téléphone d’un conducteur de covoiturage actif sont volés et le carjacker se fait alors passer pour un conducteur, utilisant l’application de covoiturage pour récupérer des passagers sans méfiance, qui sont volés via des applications de paiement mobile ou emmenés aux guichets automatiques pour retirer de l’argent, a déclaré Harrison à une conférence de presse.

“Ces incidents impliquent à la fois des conducteurs et des clients, avec de multiples incidents où les victimes ont été forcées de monter dans le véhicule, essentiellement kidnappées, puis conduites dans diverses zones”, a déclaré Harrison.

Il y a eu 39 cas de ce type depuis le 22 novembre et le cas le plus récent remonte à mardi, a-t-il déclaré. Six adolescents ayant des liens avec 12 des cas ont été arrêtés, a déclaré Harrison. Quatre des six, âgés de 15 à 18 ans, ont déjà été arrêtés et il y a deux mandats ouverts pour un autre suspect, a-t-il déclaré. Neuf autres personnes ont été arrêtées en relation avec d’autres crimes liés aux détournements de voiture en covoiturage, a déclaré Harrison.

“Bien que nous ayons procédé à quelques arrestations, nous avons vu cela continuer, nous savons donc qu’il y a plus de personnes qui n’ont pas encore été arrêtées”, a-t-il déclaré, appelant les gens à aider la police à identifier les auteurs.

Les détournements de voiture et les vols se sont produits principalement dans le district sud du département, mais ils traversent également le comté voisin de Baltimore, a déclaré Harrison. Les suspects, des hommes et des femmes mineurs, travaillent souvent par paires ou en groupes, a-t-il déclaré.

“Il est important que nos coureurs puissent se déplacer, surtout pendant les mois les plus froids, pour faire l’épicerie, aller au travail, faire des courses. Et c’est donc absolument une priorité absolue pour nous tous », a déclaré Harrison. “Nous devons protéger la qualité de vie de nos amis, de nos voisins et de nos collègues.”

Uber a encouragé les passagers à vérifier les détails de leur trajet avant d’entrer et les utilisateurs à annuler les trajets s’ils ne se sentent pas en sécurité.

“Les attaques signalées sont horribles”, a déclaré Uber dans un communiqué. “Nous sommes en contact étroit avec les forces de l’ordre pour soutenir leur enquête continue et avons travaillé avec eux pour envoyer des conseils de sécurité aux conducteurs et aux conducteurs de la région de Baltimore.”

Appelant les crimes “absolument inacceptables”, Lyft a déclaré dans un communiqué qu’il avait également été en contact avec les forces de l’ordre et avait offert son soutien aux conducteurs concernés.

“La sécurité est fondamentale pour Lyft, et les incidents décrits sont profondément troublants”, a déclaré Lyft.

La police de la ville a mis à jour les protocoles de détournement de voiture pour obtenir des informations sur ces incidents en temps réel, en téléchargeant des informations sur le système de lecteur de plaques d’immatriculation du département et en fournissant des informations aux agents de patrouille pour rechercher ces véhicules, a déclaré Harrison.

Le FBI travaille avec la police de la ville et a ouvert plusieurs enquêtes impliquant de nombreuses personnes, selon l’agent spécial responsable Thomas Sobocinski du bureau extérieur du FBI à Baltimore. Le département travaille avec le bureau du procureur américain et le procureur général pour poursuivre ces affaires, a déclaré Harrison.

