La police de Baltimore confirme que des policiers sont sur les lieux d’une fusillade de masse

BALTIMORE (AP) – Le personnel d’urgence et le commissaire de police par intérim se trouvaient sur les lieux d’une fusillade de masse à Baltimore tôt dimanche matin, a annoncé la police.

Le département de police de Baltimore a confirmé qu’il y avait eu une fusillade de masse dans le bloc 800 de Gretna Avenue. Le nombre de victimes n’a pas été communiqué dans l’immédiat.

Le commissaire par intérim Richard Worley était sur les lieux de la fusillade, a indiqué la police.

Il y a eu plusieurs morts et des dizaines de personnes blessées dans le quartier de Brooklyn Homes au sud de Baltimore et une importante intervention policière et médicale d’urgence dans la région, a rapporté WBFF-TV.

Une conférence de presse avec des détails supplémentaires était prévue plus tard dans la matinée à l’intersection de la 6e rue et de l’avenue Audrey, a indiqué la police.

The Associated Press