La police d’Assam prend l’aide de SRK pour convaincre les résidents de «  masquer  »

Le pays poursuit sa bataille contre le COVID-19 au milieu de la deuxième vague de coronavirus. Diverses forces de police d’État se sont associées aux autorités et utilisent des techniques innovantes pour sensibiliser la population aux mesures de précaution à prendre afin de prévenir la contraction du coronavirus.

Avec esprit et humour dans sa campagne de sensibilisation sur les normes COVID-19, la police d’Assam a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour le port de masque. Jouant sur la vedette de Shahrukh Khan « Main Hoon Na », il a partagé une affiche du film sur Twitter avec le slogan « Mask Hai Na! ».

Jouant sur l’affiche originale du film, la police d’Assam a mis un masque sur le visage d’Amrita Rao qui a joué le rôle de Sanjana Bakshi dans le film. Dans l’affiche, des masques peuvent également être vus sur le visage de Shah Rukh Khan qui a joué le rôle du major Ram Prasad Sharma dans le film et également sur le visage de Zayed Khan, qui a joué le personnage de Lakshman.

Le tweet a recueilli plus de 2400 likes. Peu de temps après le tweet, la section des réponses était remplie de réactions d’utilisateurs des médias sociaux impressionnés par l’idée de sensibiliser les gens. Rares sont ceux qui ont également demandé des mesures contre ceux qui ne portent pas de masque.

Ce n’est pas la première fois que la police de l’Assam a une idée originale pour sensibiliser les gens à l’importance de porter des masques pour contrôler la propagation du COVID-19.

L’année dernière, en avril, il a partagé un graphique qui est essentiellement une photo du film hollywoodien populaire The Mask.

Le personnage dans le graphique est Stanley Ipkiss qui est joué par l’acteur Jim Carrey. En ajoutant une touche à l’affiche, la police d’Assam a mis un masque sur le visage du personnage le plus susceptible de sensibiliser les gens à l’importance de le porter lorsqu’ils sortent. Le texte sur l’affiche se lit comme suit: «Wear The Mask» et porte également le hashtag #IndiaFightsCorona.

