Si vous êtes un mordu des médias sociaux, il y a de fortes chances que vous ayez rencontré le mème viral ‘Jal Lijiye’ basé sur le dialogue d’Amrita Rao, Shahid Kapoor avec le film Vivah de 2006. Les internautes ont partagé leur tournure amusante avec le dialogue désormais viral d’Amrita. Rejoignant le mouvement des médias sociaux, la police d’Assam a utilisé le mème pour lancer un avertissement «hilarant» mais strict aux trafiquants de drogue de l’État. Le point de vue de la police d’Assam sur ce mème présente Amrita tenant une paire de menottes, ainsi qu’un slogan qui disait: «Jail chaliye, thak gaye honge drogue colportant karte karte. (Allons en prison. Vous devez être jugé après avoir vendu de la drogue.)

Ce mème hilarant de la police d’Assam faisait référence à ses dernières actions pour enrayer la menace de la drogue dans l’État.

Cette interprétation hilarante du mème viral a suscité de nombreuses réactions sur Internet, qui ont été impressionnés par l’esprit de l’équipe des médias sociaux de la police d’Assam. « C’est une bonne police d’Assam vraiment pleine d’esprit », a écrit un utilisateur en réponse au tweet.

C’est sauvage — Akhil Kumar (@AkhilKu19235187) 3 juin 2021

Les trafiquants de drogue devraient comprendre une chose.@assampolice se bacchna mushkil salut nahi namumkin hai— Indranil Ojah (@IndranilOjah) 3 juin 2021

Non seulement la police d’Assam, les services de police d’autres États ont utilisé l’esprit et l’humour pour transmettre des messages importants via les médias sociaux. Cette dernière tendance à utiliser les médias sociaux pour se connecter aux internautes a gagné du terrain ces derniers temps.

L’un des chefs de file de cette tendance, la police de Mumbai est souvent vue laisser tomber des mèmes viraux et des messages pleins d’esprit pour faire passer son message à travers la génération suivante sur les réseaux sociaux.

Après leur dernière action des acteurs Tiger Shroff et Disha Patani pour avoir enfreint les règles de verrouillage, la police de Mumbai a tweeté un jeu de mots avec les titres de films des acteurs pour exhorter les gens à éviter tout « Heropanti » pendant les verrouillages de COVID-19. Vérifiez-le:

Dans la « guerre » en cours contre le virus, aller « Malang » dans les rues de Bandra a coûté cher à deux acteurs qui ont été réservés en vertu des sections 188, 34 IPC par Bandra PStn. Nous demandons à tous les Mumbaikars d’éviter les « Héropanti » inutiles qui peuvent compromettre la sécurité contre #COVID-19[FEMININE— Police de Mumbai (@MumbaiPolice) 3 juin 2021

Le tweet est rapidement devenu viral, obtenant plus de 5 000 likes et de nombreuses réactions sur Internet.

