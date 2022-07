La police d’Antioche procède à une arrestation liée à de récents cambriolages de voitures – Shaw Local

ANTIOCHE – Un mineur de 15 ans a été inculpé pour des cambriolages de véhicules au cours des derniers mois à Antioche.

L’arrestation est liée à la plus récente vague de cambriolages d’automobiles dans le village, impliquant environ 20 véhicules. Dans tous les cas, on pense que l’agresseur ou les agresseurs sont entrés dans les véhicules par des portes non verrouillées. Les vols ont commencé en mai et se sont poursuivis jusqu’en juillet. Les enquêteurs ont pu utiliser des images de caméras de sécurité et d’autres techniques d’enquête pour relier le mineur anonyme aux crimes. Une fois arrêté, le mineur a reconnu sa participation.

Le mineur a été placé en garde à vue lors d’un incident sans rapport à Waukegan alors qu’il était passager dans un véhicule volé qui a été arrêté par la police.

Le chef de la police d’Antioche, Geoff Guttschow, a déclaré que les policiers travaillaient avec diligence pour lutter contre la flambée des «crimes d’opportunité», notamment les cambriolages de véhicules et de résidences.

“Grâce à un travail policier actif, nos agents ont récemment procédé à des arrestations clés liées à des cambriolages de voitures et de maisons”, a déclaré Guttschow dans le communiqué. « Ces crimes ne sont pas tolérés dans notre communauté. En raison de l’augmentation de ces crimes, nous avons intensifié les patrouilles et les ressources supplémentaires dans nos quartiers, faisant un travail de police à l’ancienne. Par exemple, nos officiers ont parcouru les rues lors de patrouilles à pied, à la recherche de ceux qui choisissent de se cacher dans l’ombre.

Guttschow dit que l’enquête liée à d’autres suspects est toujours en cours. De plus, il rappelle aux résidents de rester vigilants et « si vous voyez quelque chose, dites quelque chose.

“Malheureusement, ce type de crime se produit dans toutes les banlieues”, a déclaré Guttschow. « Il ne s’agit pas seulement d’un groupe de voleurs, mais d’un crime courant parmi ceux qui cherchent à profiter des autres. Je tiens également à remercier la police de Waukegan pour son aide dans cette enquête.

Toute personne disposant d’informations supplémentaires liées à ces crimes, y compris la vidéo d’une caméra de sécurité, ou toute personne susceptible d’avoir été victime d’un crime non signalé, doit appeler le centre de répartition de la police d’Antioche au 847-270-9111 ou envoyer un e-mail à [email protected] .