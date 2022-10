La police danoise alertée de l’activité d’un drone au-dessus d’un gisement de gaz — RT World News

L’agence d’application de la loi a confirmé à Reuters qu’elle avait été informée de l’activité près du champ gazier de Roar

Des drones auraient survolé le champ gazier de Roar en mer du Nord au cours du week-end, a confirmé mardi la police nationale danoise à Reuters.

Roar, situé dans les eaux danoises à côté du plus grand champ gazier du pays, Tyra, est exploité par la société énergétique française TotalEnergies.

La déclaration de la police fait suite aux informations de la semaine dernière de TotalEnergies selon lesquelles «activité de drone non autorisée» avait été repéré au-dessus du champ pétrolier et gazier Halfdan B en mer du Nord. Les autorités norvégiennes ont également signalé la semaine dernière une activité inhabituelle de drones sur plusieurs de ses champs de pétrole et de gaz en mer du Nord.

Lundi dernier, le russe Gazprom a signalé des fuites dans une chaîne du gazoduc Nord Stream 2 et dans les deux chaînes du gazoduc Nord Stream 1 dans la mer Baltique près de l’île danoise de Bornholm à la suite d’explosions. Alors qu’aucun pipeline n’était actif au moment de l’incident, Gazprom a déclaré qu’environ 800 millions de mètres cubes de gaz naturel stocké s’étaient échappés. Le Danemark et la Norvège, ainsi que d’autres dans la région, ont renforcé la sécurité à la suite de l’incident.















Alors que certains responsables occidentaux ont immédiatement accusé la Russie de faire sauter ses propres pipelines, Moscou a suggéré que les États-Unis en étaient responsables. Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vasily Nebenzia, a souligné lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU que seuls les États-Unis – en particulier les fournisseurs américains de gaz naturel liquéfié (GNL) – avaient bénéficié du sabotage.

Au lendemain de l’explosion, l’ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radek Sikorsky a publié puis supprimé une photo de gaz s’échappant des pipelines russes rompus avec une légende «remerciement” les Etats Unis.

Le lendemain de l’acte apparent de sabotage qui a emporté Nord Stream, le Baltic Pipe, un nouveau gazoduc acheminant du gaz de la Norvège vers la Pologne et le Danemark, a été ouvert. Alors que le projet avait été interrompu l’année dernière, il a de nouveau reçu le feu vert en mars après que la Russie a lancé son offensive militaire en Ukraine.