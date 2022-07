La police d’Anchorage a enquêté sur la photo de la carte White Privilege

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Une enquête a été ouverte après qu’une personne soupçonnée d’être un policier d’Anchorage, en Alaska, a été montrée sur une photo avec une femme en ville pour un rassemblement de Donald Trump montrant une nouveauté “White Privilege card”.

La publication sur les réseaux sociaux a suscité des inquiétudes quant à l’égalité raciale dans la plus grande ville d’Alaska.

Mimi Israelah a affirmé dans un message sur Facebook qu’elle avait été arrêtée pour tissage à 3 h 43 alors qu’elle se rendait dans une pizzeria à Anchorage après être arrivée sur un vol tôt le matin en provenance de Californie pour le rassemblement de Trump samedi pour soutenir les candidats républicains locaux qu’il soutenait.

“L’officier Bo” a demandé son permis de conduire mais elle ne l’a pas trouvé, a-t-elle écrit sur Facebook.

“Quand j’ai vu ma carte White Privilege, je lui ai donné si c’était ok”, écrit-elle. « Il a ri et a appelé son partenaire. C’est la première fois qu’ils voient une carte White Privileged (sic) », a-t-elle déclaré.

Le haut de la carte de nouveauté se lit comme suit : “White Privilege Card Trumps Everything”.

Israelah dans sa biographie Twitter se décrit comme Pinay, ou une femme d’origine philippine.

Une vidéo apparemment prise par Israelah de la rencontre a été republiée sur Twitter. Deux agents sont vus debout devant la fenêtre de sa voiture. Elle demande à l’un d’eux : « Vous aimez ma carte White Privilege ? L’officier non identifié dit: “C’est hilarant.”

Dans les commentaires Facebook affichés à la fin de la vidéo, quelqu’un demande si elle a reçu un billet. Elle a répondu “non”.

La publication Facebook d’origine a été supprimée mais captures d’écran et la vidéo apparaissent sur les réseaux sociaux.

Il n’était pas immédiatement clair si des mesures disciplinaires seraient prises contre les officiers impliqués ou si une citation était effectivement délivrée à Israelah.

“Selon le bureau du procureur municipal, nous ne sommes pas en mesure de répondre à ces questions car l’incident fait actuellement l’objet d’une enquête et concerne des questions de personnel”, a déclaré le porte-parole de la police d’Anchorage, Sunny Guerin, dans un e-mail à l’Associated Press.

Les tentatives pour joindre Israelah via sa page Facebook n’ont pas été couronnées de succès dans l’immédiat.

Le chef de la police Michael Kerle a publié mardi un message sur le site Web du département.

“Notre mission est de protéger et de servir notre communauté de la manière la plus professionnelle et la plus compatissante possible”, a-t-il écrit. “Notre vision est de créer un environnement où chacun compte.”

Celeste Hodge Growden, présidente de l’Alaska Black Caucus, un groupe de défense des Noirs et des Autochtones de couleur, a déclaré: “Lorsque vous n’êtes pas en mesure de reconnaître les vies des Noirs, vous n’arrivez tout simplement pas à toutes les vies.”

Hodge Growden s’est dite déçue par la photo. Elle veut également savoir quelles ont été les conséquences pour Israelah si elle n’avait pas son permis de conduire et tissait en conduisant.

“Je sais qu’il y a des gens de couleur qui tissent et ils reçoivent une contravention”, a-t-elle déclaré. “Ils n’ont pas ce privilège blanc, la carte de sortie d’une citation.”

Le sergent de police d’Anchorage. Jeremy Conkling, président du syndicat de la police d’Anchorage, a déclaré que les policiers impliqués avaient reçu un avis d’enquête.

Conkling a déclaré au Anchorage Daily News qu’il en savait peu sur la situation et qu’il ne pouvait pas dire combien d’officiers faisaient l’objet d’une enquête.

“Il y a toujours plus dans l’histoire qu’une photographie ne raconte”, a déclaré Conkling, qui n’a pas immédiatement répondu à un message de l’Associated Press.

Une fois l’enquête terminée, Hodge Growden a déclaré que les résultats devraient être rendus publics.

Mark Thiessen, Associated Press