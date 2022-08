La police d’Albuquerque cherche une voiture dans le meurtre de 4 hommes musulmans

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Les autorités enquêtant sur le lien entre les meurtres de quatre hommes musulmans ont déclaré dimanche qu’elles avaient besoin d’aide pour trouver un véhicule qui serait lié aux décès dans la plus grande ville du Nouveau-Mexique.

La police d’Albuquerque a déclaré avoir publié des photos du véhicule soupçonné d’avoir été utilisé dans les quatre homicides, en espérant que les gens pourraient aider à identifier la voiture. La police a déclaré que le véhicule recherché est une Volkswagen à quatre portes gris foncé ou argentée avec des vitres teintées foncées et semble être une Jetta.

La police n’a pas précisé où les images avaient été prises ni ce qui les avait amenées à soupçonner que la voiture était impliquée dans l’un des crimes.

“Nous avons un lien très, très fort”, a déclaré dimanche le maire d’Albuquerque, Tim Keller. “Nous avons un véhicule qui nous intéresse… Nous devons trouver ce véhicule.”

La police tente toujours de déterminer s’il existe des liens entre les meurtres. Un homme musulman a été tué vendredi soir à Albuquerque et des tirs en embuscade ont tué trois hommes musulmans au cours des neuf derniers mois.

La police a déclaré samedi que la victime du dernier meurtre était un musulman d’Asie du Sud qui aurait dans la vingtaine.

L’homme, dont l’identité n’a pas encore été confirmée par les enquêteurs, a été retrouvé mort après que la police a reçu un appel d’une fusillade.

Plus tôt cette semaine, la police a confirmé que les détectives locaux et les agents fédéraux chargés de l’application des lois recherchaient des liens possibles entre les crimes distincts.

Deux des hommes – Muhammed Afzaal Hussain, 27 ans, et Aftab Hussein, 41 ans – ont été tués la semaine dernière, et tous deux étaient originaires du Pakistan et membres de la même mosquée. Le troisième cas concerne le meurtre en novembre de Mohammad Ahmadi, 62 ans, un musulman d’origine sud-asiatique.

La police a refusé de dire si l’homicide de vendredi soir avait été commis d’une manière similaire aux autres décès.

Les autorités ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas encore dire si les tirs étaient des crimes de haine jusqu’à ce qu’elles aient identifié un suspect et puissent déterminer un mobile.

“Nous allons traduire cette personne ou ces personnes en justice”, a déclaré dimanche la gouverneure Michelle Lujan Grisham.

The Associated Press