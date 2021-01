Les policiers ont critiqué les touristes « égoïstes » de niveau 4 qui ont parcouru jusqu’à 270 miles pour escalader Snowdon au Pays de Galles – en violation des règles de verrouillage.

La police du nord du Pays de Galles a fustigé les marcheurs du Nouvel An qui ont afflué vers le parc national de Snowdonia couvert de neige pour escalader la plus grande montagne du Pays de Galles.

Les randonneurs ont voyagé d’aussi loin que Kent, Southampton et Solihull, a révélé la force sur Twitter.

L’ensemble du Pays de Galles est sous le niveau d’alerte 4, l’ensemble le plus strict de restrictions de verrouillage imposé par le gouvernement et équivalent au niveau 4 de l’Angleterre.

Le niveau supérieur limite les voyages au Pays de Galles à l’essentiel – comme pour le travail – ce qui signifie que voyager d’Angleterre pour une promenade est contraire à la loi.

Les policiers ont critiqué les touristes « égoïstes » de niveau 4 qui ont parcouru jusqu’à 270 miles pour escalader Snowdon au Pays de Galles – en violation des règles de verrouillage. Sur la photo: officiers à Snowdonia

La police du nord du Pays de Galles a fustigé les marcheurs du Nouvel An (le tweet de la force, sur la photo) qui ont afflué vers le parc national de Snowdonia enneigé pour escalader la plus grande montagne du Pays de Galles

L’ensemble du pays de Galles est sous le niveau d’alerte 4, le plus haut niveau de restrictions de verrouillage imposé par le gouvernement et équivalent au niveau 4 de l’Angleterre. Sur la photo: des voitures garées à Snowdonia alors que les visiteurs affluent vers le site de beauté

Le gouvernement gallois encourage également l’exercice à «être fait localement».

En outre, les trois zones répertoriées par la police sont sous le verrouillage de niveau 4 de l’Angleterre, ce qui voit également les Britanniques soumis à des restrictions de voyage.

Les personnes placées sous le verrouillage le plus élevé ne peuvent quitter leur zone de niveau 4 que pour des raisons essentielles, telles que le travail ou les soins médicaux.

Southampton se trouve à environ 240 km de Snowdonia et Solihull, dans les West Midlands, à 120 km.

La police du nord du Pays de Galles a écrit sur Twitter: « Les patrouilles se poursuivent dans le nord du Pays de Galles et nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues.

« Plusieurs ont déjà signalé des violations de Covid-19 – certains voyageant ici d’aussi loin que Southampton, Kent et Sollihull.

«Veuillez ne pas voyager pour faire de l’exercice.

Le niveau supérieur limite les voyages au Pays de Galles à l’essentiel – comme pour le travail – c’est-à-dire voyager d’Angleterre pour une promenade contre la loi. Sur la photo: une voiture de police stationnée à Snowdonia

La page Twitter du parc national de Snowdonia a émis un avertissement similaire le 28 décembre (avec cette photo), écrivant: « Bien que la neige soit jolie sur les montagnes, les directives actuelles du gouvernement gallois indiquent que les gens ne devraient voyager que si c’est essentiel »

Le tweet (partagé avec cette photo) ajoutait: « Aucun trajet de distance significative ne devrait être effectué, par exemple, juste pour faire de l’exercice à la campagne ou dans des lieux de beauté »

La page Twitter du parc national de Snowdonia a ajouté: « N’oubliez pas: l’exercice doit commencer et se terminer depuis la maison. Protégez le Pays de Galles.

Le compte a émis un avertissement similaire le 28 décembre, écrivant: « Bien que la neige soit jolie sur les montagnes, les directives actuelles du gouvernement gallois indiquent que les gens ne devraient voyager que si c’est essentiel.

«Aucun trajet d’une distance significative ne doit être effectué, par exemple, uniquement pour faire de l’exercice à la campagne ou dans des sites de beauté.

Plus tôt cette semaine, des randonneurs de différents foyers en Angleterre ont parcouru plus de 120 km en minibus ensemble pour gravir une montagne galloise.

La police a déclaré que les marcheurs venaient de ménages mixtes et avaient voyagé de Cheltenham au sud du Pays de Galles pour une randonnée.

Un médecin de soins intensifs a frappé des foules de personnes visitant les Brecon Beacons malgré le verrouillage national du pays de Galles. Sur la photo: des voitures garées sous Pen y Fan, la plus haute montagne du sud de la Grande-Bretagne

En vertu des restrictions de niveau 4, il est interdit à presque toutes les personnes de se mélanger avec d’autres ménages à l’intérieur et à l’extérieur et de voyager dans le pays à des fins non essentielles est interdit.

Sur le site Web du gouvernement gallois, une section questions-réponses demande: «Je ne vis pas au Pays de Galles, puis-je me rendre au Pays de Galles pour des vacances ou pour rendre visite à ma famille et mes amis?

La réponse déclare: «Les déplacements sont limités aux déplacements essentiels uniquement lorsque des restrictions de niveau d’alerte 4 sont en place, par exemple les déplacements à des fins professionnelles ou pour rentrer chez eux».

Le minibus des randonneurs était l’un des plus de 300 véhicules stationnés au pied de la montagne Pen-Y-Fan dans les Brecon Beacons, qui avait reçu une couche de neige.

Le médecin de soins intensifs, le Dr David Hepburn, a déclaré qu’il était « très déçu » de voir la masse de voitures garées.

Pen-Y-Fan est le plus haut sommet du sud du Pays de Galles et est populaire auprès des visiteurs souhaitant atteindre le sommet de 907 pieds.

La police a déclaré avoir émis des avis de sanctions fixes pour des infractions « flagrantes » aux règles de verrouillage et que de nombreux autres visiteurs s’étaient détournés.

Et tandis que le Dr Hepburn, consultant à l’hôpital Royal Gwent de Newport, a déclaré qu’il pouvait comprendre pourquoi les gens voulaient visiter des sites de beauté, il a averti que c’était contraire aux règles.

Il a ajouté que l’impact de Noël sur le nombre de cas n’était toujours pas clair.

«Tous les hôpitaux du conseil de la santé sont maintenant très, très pleins», a-t-il déclaré à la BBC.

« En ce qui concerne l’unité de soins intensifs où nous parvenons en quelque sorte à maintenir notre empreinte, et nous n’avons pas explosé, vous savez que nous n’avons pas encore fait sauter nos banques.

« Mais nous avons encore beaucoup de temps avant que cette pandémie ne soit sous contrôle, donc vraiment tout pourrait arriver au cours du mois prochain. »

Le Dr Hepburn, consultant à l’hôpital Royal Gwent de Newport, a déclaré qu’il pouvait comprendre pourquoi les gens voulaient visiter des sites de beauté, mais il a averti que c’était contraire aux règles.

Il a ajouté: « Nous ne voulons plus perdre d’amis, d’êtres chers, de voisins. Je ne veux voir personne d’autre mourir de cette maladie cruelle, et je l’ai fait plus que je ne peux compter.

Le Dr Hepburn a lui-même été « anéanti » par le coronavirus en mars, le laissant alité et endormi jusqu’à 18 heures par jour.

Le Pays de Galles est dans un verrouillage national de niveau 4 depuis le 20 décembre, avec des restrictions également resserrées pour le jour de Noël.

Les règles stipulent que les gens ne doivent pas visiter d’autres ménages ni rencontrer d’autres personnes avec lesquelles ils ne vivent pas.

Le Pays de Galles est dans un verrouillage national de niveau 4 depuis le 20 décembre, avec des restrictions également resserrées pour le jour de Noël

Les voyages ne sont autorisés qu’à des fins essentielles, telles que le travail et les responsabilités familiales. Les voyages internationaux sont également interdits.

Les gens sont toujours autorisés à sortir de chez eux pour faire de l’exercice, pendant des heures et des périodes illimitées chaque jour, et l’exercice devrait commencer et se terminer chez vous.

L’inspecteur Andrew Williams a déclaré: « Nous effectuons des patrouilles à haute visibilité à Pen y Fan et nous engageons avec les gens pour leur rappeler leurs responsabilités de respecter les restrictions de verrouillage du gouvernement gallois.

«Il y a quelques centaines de véhicules dans la région.

« Les agents ont parlé à un homme qui avait conduit du Hertfordshire pour gravir la montagne, tandis qu’un minibus de personnes de ménages mixtes avait voyagé de Cheltenham.

« Des avis de pénalité fixe ont été et seront émis pour ces violations flagrantes où l’engagement échoue, mais la grande majorité des gens écoutent les conseils et lorsqu’ils se présentent et voient des véhicules RPU sur le site, ils se retournent et rentrent chez eux – ce qui est l’objectif de nos patrouilles à haute visibilité ».

Aled Davies, le chef adjoint conservateur du conseil du comté de Powys, a déclaré qu’il n’était « pas en colère … juste déçu » de voir des gens se rendre dans les zones rurales du sud du Pays de Galles.

M. Davies a déclaré: « Je peux comprendre pourquoi les gens veulent sortir au grand air », mais que « les règles sont très, très claires à ce sujet ».