La police corrige la chronologie de l’agression mortelle d’un journaliste de Vegas

LAS VEGAS (AP) – La police a publié mardi une photo d’un véhicule qui aurait pu être utilisé par un suspect potentiel dans le coup de couteau mortel d’un journaliste enquêteur d’un journal de Las Vegas.

Ils ont également déclaré que le journaliste du Las Vegas Review-Journal, Jeff German, avait apparemment été tué vendredi et non samedi, comme l’avait précédemment rapporté la police.

“Nous n’avons été informés (du meurtre) que samedi matin”, a déclaré le capitaine Dori Koren, porte-parole de la police métropolitaine de Las Vegas, lors d’une conférence de presse mardi.

German, 69 ans, a été retrouvé poignardé à mort devant son domicile après que les autorités ont reçu un appel au 911.

German est décédé des suites de “multiples blessures par des objets tranchants” lors d’un homicide, selon le bureau du coroner / médecin légiste du comté de Clark.

La police a déclaré que German était apparemment dans une altercation avec une autre personne qui a conduit au coup de couteau et qu’il s’agissait d’un incident isolé.

“Nous pensons que la personne était dans la région plus tôt pour d’autres crimes”, a déclaré Koren.

La police a publié lundi des images de surveillance du suspect potentiel, bien que les photos ne montrent pas le visage complet de la personne. Les images fixes montrent une personne portant un large chapeau de paille, une chemise à manches longues réfléchissante orange vif, un jean bleu, des chaussures grises et portant un sac à bandoulière noir ou bleu foncé.

Mardi, la police a montré une brève vidéo du suspect potentiel marchant sur un trottoir dans la même “tenue de construction” que les images de surveillance, selon Koren.

La police a également ralenti une photo quelque peu floue d’un véhicule à quatre portes GMC Yukon Denali 2007-2014 rouge ou marron qui avait des poignées chromées, un toit ouvrant et un porte-bagages qui pourrait être lié à l’affaire.

Koren a déclaré que la police demandait l’aide du public pour trouver des images de surveillance supplémentaires du suspect possible prises entre 8 heures et 1 heure du matin vendredi près de la scène du crime.

“Nous avons confiance en notre enquête”, a-t-il déclaré. “Nous avons fait d’énormes progrès, mais nous avons encore un long chemin à parcourir.”

German a rejoint le Review-Journal en 2010 après plus de deux décennies au Las Vegas Sun, où il était chroniqueur et journaliste qui couvrait les tribunaux, la politique, le travail, le gouvernement et le crime organisé.

Il était connu pour ses histoires sur les méfaits du gouvernement et les scandales politiques et sa couverture de la fusillade de masse de 2017 lors d’un festival de musique à Las Vegas qui a tué 60 personnes et en a blessé plus de 400 autres.

Selon le Review-Journal, German était titulaire d’une maîtrise de l’Université Marquette et était l’auteur du livre sur les crimes réels de 2001 “Murder in Sin City: The Death of a Las Vegas Casino Boss”, l’histoire de la mort de Ted Binion , héritier de la fortune du Horseshoe Club.

The Associated Press