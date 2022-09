La police confirme que la chasse au suspect de la Nation crie de James Smith, Myles Sanderson, remonte à mai

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

La police de Saskatoon confirme qu’elle recherche Myles Sanderson, suspect de la nation crie de James Smith, depuis mai.

C’est à ce moment-là que le trentenaire a cessé de rencontrer son agent de libération conditionnelle et a été classé comme “illégalement en liberté”.

Sanderson purgeait une peine fédérale de près de cinq ans pour voies de fait, vol qualifié, méfait et profération de menaces. Il a fait une libération conditionnelle, puis a disparu.

La police de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba est toujours à la recherche de Myles et Damien Sanderson, 31 ans, qui sont au centre d’une alerte de personne dangereuse dans les trois provinces après une série de coups de couteau mortels, selon une mise à jour de la police de Regina lundi matin.

Dans une mise à jour publiée sur Twitter à 7 h 36 HNC lundi, le chef de la police de Regina, Evan Bray, a déclaré que les deux suspects étaient toujours en liberté malgré « les efforts continus et incessants toute la nuit » de la police de Regina et des agents de la GRC pour les appréhender.

Mise à jour matinale du lundi 5 septembre. Les deux suspects sont toujours en fuite, malgré les efforts déployés toute la nuit par @reginapolice et @RCMPSK. Si quelqu’un a des informations qui pourraient aider à localiser et à mettre en garde à vue Myles et Damien Sanderson, nous vous invitons à appeler la police. pic.twitter.com/9DCJqo1Vj6 —@evanjbray

La GRC a confirmé lors d’une conférence de presse dimanche après-midi que 10 personnes ont été tuées, et 15 autres hospitalisées, à la suite d’une série de coups de couteau dans 13 endroits différents de la nation crie de James Smith et du village voisin de Weldon, en Saskatchewan.

Les deux collectivités se trouvent à moins de 60 kilomètres de Prince Albert et à environ 20 kilomètres l’une de l’autre.

“A ce stade de notre enquête, nous pensons que certaines victimes ont été ciblées par le suspect et que d’autres ont été attaquées au hasard”, a déclaré Rhonda Blackmore, commandant de la GRC de la Saskatchewan, lors de la conférence de presse.

REGARDER | La GRC fait le point sur 2 suspects au centre des coups de couteau, rapport de personnes dangereuses :

Saskatchewan. La GRC annonce au moins 10 morts après des coups de couteau, 2 suspects en liberté La GRC de la Saskatchewan dit qu’elle recherche deux hommes soupçonnés d’avoir poignardé plusieurs personnes dans la nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan. Dix personnes sont mortes et au moins 15 personnes ont été hospitalisées, selon la police.

Selon la police, rien n’indique que les deux hommes aient quitté la province.

La GRC de la Saskatchewan devrait fournir une déclaration écrite mettant à jour son enquête à 10 h 30 HNC lundi.

La relation entre les suspects n’est pas claire

L’équipe de soutien à la lutte contre la criminalité des districts est et ouest du Manitoba a été dépêchée pour aider aux multiples enquêtes, selon un porte-parole, avec la possibilité que davantage d’agents soient déployés en Saskatchewan si nécessaire.

Les services de police de l’Alberta participent également à la recherche des deux suspects.

Saskatchewan. La GRC a émis une alerte à l’échelle de la province dimanche, étendue plus tard à l’Alberta et au Manitoba, à la suite d’attaques au couteau dans la nation crie de James Smith et à Weldon, en Saskatchewan. (CBC Graphics)

Damien Sanderson est décrit comme mesurant cinq pieds sept pouces et pesant 155 livres avec des cheveux noirs et des yeux bruns.

Myles Sanderson est décrit comme mesurant six pieds et un pouce et pesant 240 livres avec des cheveux bruns et des yeux bruns.

La GRC affirme que la relation entre Damien et Myles Sanderson n’est pas claire.

Selon la police, les deux hommes ont été vus pour la dernière fois à Regina vers 11 h 20 HNC dimanche et auraient conduit un Nissan Rogue noir avec une plaque d’immatriculation de la Saskatchewan 119 MPI, bien qu’ils aient peut-être changé de véhicule depuis.

La GRC recherche Damien Sanderson, à gauche, et Myles Sanderson. Damien est décrit comme cinq pieds sept pouces, environ 155 livres, avec des cheveux noirs et des yeux bruns. Selon la police, Myles mesure six pieds et un pouce, pèse environ 200 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. (GRC)

La Fédération des Premières Nations souveraines (FSIN), qui représente 74 communautés des Premières Nations de la Saskatchewan, dont la Nation crie de James Smith, s’est jointe à un chœur de personnes offrant leurs condoléances à la Nation crie de James Smith après la « violence indicible qui a coûté la vie à des innocents .”

“C’est la destruction à laquelle nous sommes confrontés lorsque des drogues illégales nocives envahissent nos communautés, et nous demandons à toutes les autorités de suivre les directives des chefs et des conseils et de leurs membres pour créer des communautés plus sûres et plus saines pour notre peuple”, a déclaré le chef de la FSIN, Bobby Cameron. dans un communiqué dimanche soir.

La FSIN a également déclaré avoir été en contact avec le gouvernement fédéral, qui s’est engagé à fournir un soutien aux communautés.

La Nation crie de James Smith a demandé la confidentialité.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et le premier ministre Justin Trudeau faisaient partie de ceux qui ont présenté dimanche leurs condoléances aux personnes touchées par les coups de couteau.

Le gouvernement de la Saskatchewan a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il avait activé la direction provinciale et déployé des services aux victimes dans la communauté.

Il a également complété d’autres ressources d’application de la loi avec 16 employés des services de protection provinciaux.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les derniers rapports. La ligne d’assistance Hope for Wellness offre une aide immédiate aux gens partout au Canada.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.