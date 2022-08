La police colombienne suspend l’éradication forcée des cultures de coca

BOGOTA, Colombie (AP) – La Colombie a suspendu l’éradication forcée des champs de coca et se concentrera sur l’interception des cargaisons de cocaïne tout en incitant les agriculteurs à adopter des cultures légales, a déclaré mardi le nouveau directeur de la police du pays.

Dans une interview accordée au journal de Bogota El Tiempo, le directeur de la police nationale Henry Sanabria a déclaré que les opérations d’éradication visant les plantations de feuilles de coca dans les zones reculées avaient été suspendues récemment.

Sanabria, qui a été nommée à ce poste la semaine dernière, a déclaré que l’éradication avait été interrompue pour atténuer l’impact des politiques anti-stupéfiants sur les personnes qui “ont le moins de responsabilité dans le trafic de drogue”.

Cette décision marque un changement significatif dans la politique antidrogue de la nation andine, qui a eu du mal à ralentir les exportations de cocaïne vers les États-Unis. Le président colombien de gauche nouvellement investi a déclaré qu’il voulait changer la façon dont le pays combat le trafic de drogue.

Auparavant, les gouvernements colombiens fixaient des objectifs annuels d’éradication des cultures de coca et déployaient des milliers de policiers et de soldats pour extraire manuellement les buissons de coca du sol. Ils ont également tué des plants de coca avec des avions de dépoussiérage et, plus récemment, des drones.

L’éradication forcée a parfois conduit à de violents affrontements entre la police et les agriculteurs, qui ont fait valoir que le manque d’infrastructures dans les régions reculées de la Colombie rendait d’autres cultures économiquement non viables. Au fil des ans, des dizaines de policiers qui ont participé à des opérations d’éradication ont été tués par des tireurs embusqués ou blessés par des mines terrestres.

Les programmes d’éradication ont reçu un soutien financier et technique des États-Unis, mais n’ont pas réussi à réduire de manière significative le commerce de la cocaïne.

Selon l’Office of National Drug Control Policy des États-Unis, le potentiel de production annuelle de cocaïne de la Colombie est passé de 273 tonnes en 2011 à 972 tonnes l’an dernier. L’agence estime que la superficie des terres utilisées pour cultiver la coca a triplé au cours de la même période.

Dans son discours d’investiture plus tôt ce mois-ci, le président Gustavo Petro a déclaré que la “guerre contre la drogue avait échoué” et qu’il était temps pour les nations du monde entier de trouver de nouvelles façons de lutter contre des substances comme la cocaïne.

Mardi, le ministre de la Justice Nestor Osuna a déclaré que la cocaïne continuerait d’être illégale en Colombie, bien que certains permis puissent être accordés aux agriculteurs qui cultivent des feuilles de coca pour des médicaments.

Osuna a ajouté que la police et les juges se concentreront sur le démantèlement des gangs de la drogue et des entreprises qui blanchissent de l’argent pour les trafiquants.

Manuel Rueda, Associated Press