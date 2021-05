La police colombienne déploie des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour repousser les assauts contre le bâtiment du Parlement au milieu des manifestations anti-gouvernementales (VIDEOS)

Des dizaines de personnes ont franchi les clôtures du périmètre lors d’un rassemblement massif sur la place Bolivar à Bogota mercredi et ont pris d’assaut le bâtiment qui abrite les deux chambres du parlement colombien, alors que les législateurs étaient en session.

“Pacifistas” intentaron tomarse el Congreso … eso es violencia, vandalismo y terrorismeo … esto no es derecho de nadie, ellos sólo quieren caos y destrucción … pic.twitter.com/vNoZ0xfPPW – Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) 5 mai 2021

La police a tiré des salves de gaz lacrymogènes et déployé des canons à eau pour disperser la foule en colère.

Voici un moment où les manifestants ont pris d’assaut les marches du bâtiment de la capitale colombienne puis ont été dispersés avec des gaz lacrymogènes et des grenades flash bang pic.twitter.com/gmrMLpiTGS – Dylan Baddour (@DylanBaddour) 5 mai 2021

Voici la scène où les manifestants se sont affrontés avec la police anti-émeute sur les marches du bâtiment du Capitole colombien. La police a fait preuve de beaucoup plus de retenue aujourd’hui en tirant sur la foule, prenant une grêle de pierres avant de dégager la place. pic.twitter.com/FznAkZCc7F – Dylan Baddour (@DylanBaddour) 5 mai 2021

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des véhicules de police blindés se précipitant dans les rues de Bogota.

cela s’est produit à Bogota, en Colombie aujourd’hui. la police attaque et tue des civils !! Aidez-nous à répandre ça #SOSColombieNosEstanMatandopic.twitter.com/2FSQbEaBAU – alejandra (@lesbianaff) 6 mai 2021

Voici des véhicules de police blindés qui descendent dans la «rue principale» de Bogotá, tirant des grenades éclair et des gaz lacrymogènes pour disperser une foule adverse. pic.twitter.com/2gQ0TDaHzi – Dylan Baddour (@DylanBaddour) 5 mai 2021

La députée Juanita Goebertus a tweeté que la session avait été suspendue et que les législateurs avaient été évacués lorsque la foule avait attaqué le bâtiment. La session a été reprise par la suite.

Les manifestations, déclenchées par une réforme fiscale controversée et qui font rage dans tout le pays sud-américain depuis le 28 avril, ont été marquées par de violents affrontements avec la police, des incendies criminels et des pillages.

Le ministre de la Défense, Carlos Holmes Trujillo, cité par le Bogota Post, a déclaré que les émeutiers avaient vandalisé 60 locaux de police et que plusieurs CAI – de petits postes de police de type kiosque – avaient été incendiés dans la capitale.

Le policier Juan Contreras a raconté à Caracol TV comment lui et 14 collègues ont dû courir pour sauver leur vie lorsqu’un groupe d’émeutiers a jeté des pierres sur leur CAI dans le quartier La Aurora de Bogota et a tenté d’incendier la structure avec les agents à l’intérieur.

Les militants, quant à eux, accusent la police d’avoir violemment réprimé les manifestations. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre ce qui semble être un officier tirant plusieurs coups sur des personnes en fuite.

Policía disparando en Bogotá. pic.twitter.com/Nl3LWI2zdI – Guerra Universitaria (@ Gu2Hail) 5 mai 2021

Un important groupe de défense des droits humains, Temblores, a déclaré avoir enregistré 1 708 cas de violence policière depuis le début des manifestations. L’ONG a déclaré que 831 personnes étaient «Détenu arbitrairement», 222 ont été agressés physiquement et 37 ont été tués.



Le bureau du médiateur colombien a rapporté des chiffres différents mercredi, indiquant que 24 ont été tués ces derniers jours, dont 11 morts lors des manifestations, six n’étaient pas liés aux rassemblements et sept faisaient l’objet d’une enquête. Avocat colombien

Le général Francisco Barbosa a déclaré que la police était responsable de trois des 11 décès lors des manifestations.

Le Médiateur Carlos Camargo Asis a ajouté que son bureau avait reçu 89 rapports sur des personnes disparues et que 38 personnes avaient finalement été retrouvées.

Le public était en colère après que le gouvernement ait proposé d’élargir considérablement la fiscalité – ce qui comprendrait l’application de la taxe de vente à plus de produits – et d’éliminer de nombreuses exonérations fiscales. Ce faisant, les autorités ont voulu augmenter les dépenses sociales et réduire le déficit budgétaire. Cependant, beaucoup ont été choqués par les mesures drastiques à un moment où la société colombienne est sous le choc de la crise économique qui a été exacerbée par la pandémie de Covid-19.

Le président colombien Ivan Duque a déclaré dimanche qu’il retirait la réforme impopulaire et a promis d’introduire une meilleure solution basée sur la «Principes du consensus». Le ministre des Finances Alberto Carrasquilla, responsable de la réforme, a démissionné.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!