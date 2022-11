La police chinoise inonde les rues pour tenter de réprimer l’intensification des manifestations

Les autorités chinoises ripostent aux manifestations généralisées en inondant les rues de policiers dans une forte démonstration de force pour un régime confronté à sa dissidence la plus importante depuis des décennies.

“Cela faisait longtemps que je voulais parler, mais je n’en ai pas eu l’occasion”, a déclaré mardi à l’Associated Press James Cai, un Shanghaien de 29 ans qui a assisté à une manifestation à Hong Kong. “Si les gens du continent ne peuvent plus le tolérer, alors je ne le peux pas non plus.”

Alors que les manifestations se poursuivaient dans la “région administrative spéciale” plus libre de Hong Kong, la police chinoise des grandes villes, dont Shanghai et Pékin, s’est efforcée de mettre fin aux manifestations qui s’intensifiaient à travers le pays depuis la semaine dernière.

Des vidéos du pays sont apparues ces derniers jours montrant à la fois des manifestants en colère et la tentative de répression policière, les manifestants renversant des tentes sur le site de test d’acide nucléique de la ville de Guangzhou lundi. Pendant ce temps, la police est arrivée aux manifestations dans un camion de pompiers dans le sud de la Chine et a tenté de disperser les manifestants avec une lance à incendie.

La démonstration de force a largement contribué à calmer les villes, sans aucune nouvelle de manifestations supplémentaires à Shanghai ou à Pékin mardi, selon l’Associated Press.

Le gouvernement chinois a fait face à une réaction croissante à ses mesures antivirus strictes après qu’un incendie dans un complexe d’appartements dans la région de l’extrême ouest du pays a entraîné la mort de 10 personnes, beaucoup épinglant le retard des pompiers locaux à se rendre sur les lieux sur les verrouillages résultant de La politique “zéro-COVID” de la Chine.

Les manifestants ont appelé à la fin de la politique, qui a perturbé des vies et l’économie chinoise, tandis que certains ont appelé à la démission des principaux dirigeants du pays.

Les autorités ont réagi en assouplissant certaines des restrictions liées au COVID dans le but de calmer une partie de la colère, mais ont refusé de renoncer à la stratégie anti-COVID plus large du pays. Au lieu de cela, de nombreuses localités à travers le pays ont commencé un effort strict pour réprimer toute dissidence à l’autorité gouvernementale.

Les universités chinoises ont renvoyé des étudiants chez eux mardi en plus de la présence policière accrue dans les rues, la police vérifiant les téléphones des gens dans les rues et dans les stations de métro. Un habitant de Shanghai, qui n’a pas donné son nom à l’Associated Press par crainte de représailles, a déclaré que son téléphone avait été vérifié dans une station de métro alors qu’il se rendait à une manifestation qu’il avait lue en ligne, mais qu’il n’a pas pu trouver la manifestation.

Pendant ce temps, ceux qui ont participé aux manifestations du week-end ont signalé que les autorités tentaient de les traquer, selon un rapport de la BBC. Plusieurs habitants de Pékin ont déclaré que la police les avait appelés pour demander des informations sur leur sort.

“Nous supprimons tous désespérément notre historique de chat”, a déclaré un manifestant de Pékin. “La police est venue vérifier l’identité d’une de mes amies puis l’a emmenée. Quelques heures plus tard, ils l’ont relâchée.”

Les autorités chinoises ont affirmé que les troubles liés aux politiques COVID du pays n’étaient pas la faute du gouvernement national, rejetant plutôt la faute sur les districts locaux pour avoir parfois des “mesures arbitraires” qui ont provoqué la colère des habitants.

“[There is an] sur la pratique des mesures de confinement [in some localities]… qui n’est pas aligné sur les politiques nationales”, a déclaré Cheng You Quan de l’Administration nationale de contrôle et de prévention des maladies lors d’une conférence de presse mardi, selon la BBC.

“Les gouvernements locaux devraient faire preuve de plus de responsabilité et suivre les directives nationales, [instead of following practices like] arrêter arbitrairement les écoles et l’industrie », a ajouté le responsable. « Nous devrions nommer et faire honte ainsi que poursuivre la responsabilité pénale si nécessaire. Les verrouillages doivent être rapides et la suppression des verrouillages doit être tout aussi rapide.”

Lorsqu’on lui a demandé si le pays prévoyait de renoncer aux mesures COVID à la suite des manifestations, le porte-parole de la Commission nationale de la santé, Mi Feng, a fait allusion à un léger compromis.

“Nous allons maintenir et contrôler l’impact négatif sur les moyens de subsistance et la vie des gens”, a déclaré le porte-parole lors d’une conférence de presse mardi.