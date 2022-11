La police chinoise fouille les téléphones portables après une vague de protestations

Commentez cette histoire Commentaire

Ils se présentent chez eux au milieu de la nuit, arrêtent les gens et recherchent sur leurs téléphones des applications interdites, convoquent des individus pour les interroger dans les postes de police et les retiennent pendant plus de 24 heures. Grâce à ces tactiques et à d’autres, les autorités chinoises tentent discrètement d’étouffer les manifestations et les veillées qui se sont propagées à travers le pays au cours de la semaine dernière, défiant l’autorité du Parti communiste d’une manière inédite depuis les manifestations de Tiananmen en 1989.

Depuis le début des manifestations en réponse à l’incendie meurtrier d’un immeuble jeudi dernier dans la ville d’Urumqi, la police a retrouvé un nombre inconnu de manifestants et leur a conseillé de ne plus assister à de tels rassemblements, selon des manifestants, des proches de manifestants détenus et des avocats. .

Le Washington Post s’est entretenu avec des personnes impliquées dans six cas de manifestants interrogés ou détenus, bien que les avocats aient déclaré être au courant de plus de 20 rencontres. Tous ont parlé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles de la part des autorités.

Les responsables chinois n’ont pas directement reconnu les manifestations, qui sont passées du ciblage de la politique sévère “zéro covid” du gouvernement à l’exigence de la liberté d’expression, de l’état de droit et, dans certains cas, de la réforme du système politique à parti unique du pays dirigé par le président Xi Jinping. Au lieu d’une répression visible et dure, les autorités semblent procéder moins ouvertement – du moins pour le moment.

La Chine met en garde contre la répression au milieu de messages confus sur un avenir «zéro covid»

« Les tactiques éprouvées vont des plus brutales aux moins perceptibles, appliquées aux personnes en fonction de leur situation », a déclaré Yaqiu Wang, chercheur sur la Chine pour Human Rights Watch. “Les autorités ont déjà eu recours au harcèlement et à l’intimidation de ceux qui se sont rendus sur les lieux de la manifestation.”

Une femme de 26 ans qui, avec son mari, a assisté dimanche à une manifestation dans la capitale a déclaré avoir entendu frapper à sa porte quelque 26 heures plus tard. Ils ont immédiatement eu peur. « Il était 3h50 du matin », raconte-t-elle. “Qui d’autre pourrait-il être, mais la police?”

Son mari lui a dit de se cacher dans la chambre avant d’ouvrir la porte. Il a été emmené et n’est rentré chez lui que plus d’une demi-journée plus tard.

Elle se demande si les policiers sont venus parce qu’elle et son mari ont montré leur visage lors de la manifestation ou parce qu’ils se sont rendus en voiture et ont garé leur voiture à proximité. Elle a refusé de discuter de ce qu’on avait demandé à son mari pendant sa garde à vue, mais a expliqué pourquoi ils avaient participé malgré le risque : “Nous voulons juste vivre comme des gens, avec liberté et droits.”

Selon un expert en sécurité spécialisé en Chine, les autorités pourraient utiliser les données des tours de téléphonie mobile pour suivre les personnes proches des manifestations. Les fournisseurs de téléphonie mobile chinois, comme l’exige une loi de 2013, doivent procéder à l’enregistrement du nom réel pour tous les numéros. Lorsque les utilisateurs de téléphones portables accèdent aux données 4G ou 5G, leurs appareils envoient un ping à ces tours et les données enregistrées sont enregistrées et filtrées par heure et date.

Wang Shengsheng, une avocate du Guangdong qui offre des conseils juridiques gratuits aux manifestants, a déclaré que dans les plus de 20 cas qu’elle a traités cette semaine, la police a confisqué les téléphones des manifestants.

« C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Cette fois, il est évident que, pour la police, les téléphones sont ce à quoi elle prête le plus d’attention », a déclaré Shengsheng. Elle pense que les autorités recherchent dans les téléphones portables et les comptes de médias sociaux pour déterminer les voies de communication et les dirigeants possibles pour empêcher l’activisme de devenir un mouvement.

“Après cela, ils puniront les personnalités importantes, trouveront le modèle de communication et le chemin et empêcheront d’autres manifestations de se produire”, a-t-elle déclaré.

Un habitant de Shanghai de 33 ans travaillant dans les médias a déclaré qu’il rentrait chez lui à pied mardi soir lorsqu’il a été arrêté par deux policiers qui lui ont demandé son téléphone pour un “contrôle de routine”. Après que la police a vu qu’il avait installé Telegram, ils l’ont ramené à un poste et l’ont interrogé sur la raison pour laquelle il avait l’application de messagerie, qui est bloquée en Chine. Un officier, à l’aide d’une liste imprimée, a vérifié sur son téléphone diverses applications étrangères, a-t-il déclaré.

L’homme, qui n’a fourni que son nom de famille, Wang, par crainte de représailles, pense que les manifestations ont permis aux gens de se sentir “pas si seuls ou si impuissants”. Pourtant, a-t-il ajouté, il est peu probable qu’il reparte.

Les habitants qui ont observé les manifestations à proximité ont déclaré avoir également reçu des appels de la police. Une autre habitante de Pékin âgée de 26 ans a assisté à la manifestation dimanche – principalement pour observer, a-t-elle déclaré. Un jour plus tard, la police l’a appelée pour qu’elle vienne au poste pour un interrogatoire. Elle a dit qu’on lui avait posé des questions sur sa présence à la manifestation et sur ses réflexions sur les politiques du gouvernement en matière de covid.

L’officier qui l’a interrogée a déclaré que le gouvernement voulait améliorer la ville mais devait protéger la vie des personnes âgées. “Il a expliqué que le pays pense pour le peuple et j’espère que des améliorations seront bientôt constatées”, a-t-elle déclaré. Il lui a également suggéré de ne plus assister aux manifestations.

Découvrez ce qui a conduit les manifestants à un point de rupture avec la politique « zéro covid » de la Chine

Deux autres habitants de Shanghai ont déclaré au Post que leurs collègues et leurs proches avaient été interrogés par la police cette semaine. Dans un cas, une femme a été forcée de se rendre avec des agents dans un poste après avoir hésité à les laisser fouiller son téléphone.

Yang, un homme de 27 ans qui a participé à un rassemblement le week-end dans la station balnéaire de Dali, a déclaré que deux policiers étaient venus chez lui mardi. Trois de ses amis, étudiants dans une université locale, ont été invités par leur école à fournir des comptes rendus écrits de leurs activités dominicales ou à être expulsés, a-t-il dit, ajoutant que seuls deux avaient participé à ce rassemblement.

Les autorités de plusieurs universités de Pékin et de la province méridionale du Guangdong – où certains des premiers événements ont eu lieu – ont annoncé que les étudiants seraient renvoyés chez eux tôt pour la pause du semestre par précaution contre les coronavirus. À l’Université de Tsinghua, l’alma mater du dirigeant chinois, des bus gratuits ont été mis en place pour emmener les étudiants vers les centres de transport.

Les commentateurs nationalistes ont intensifié leurs efforts pour blâmer les manifestations sur les «forces étrangères», un récit que les responsables gouvernementaux semblent approuver. Chen Wenqing, chef de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, le principal organe décisionnel du Parti communiste pour la politique d’application de la loi, a déclaré mardi que les autorités agiraient contre « les activités d’infiltration et de sabotage par des forces hostiles ainsi que contre les actes illégaux ou criminels qui perturber l’ordre social.

Le manifestant à Pékin dont le mari a été détenu s’est souvenu d’un moment lors du rassemblement de Pékin lorsqu’un passant a accusé les manifestants d’être ces influences étrangères hostiles. « Nous avons crié : nous sommes tous chinois », a-t-elle déclaré.