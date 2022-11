La police chinoise effectue des recherches aléatoires d’applications étrangères interdites telles qu’Instagram, Twitter – rapports

La police chinoise a effectué des contrôles aléatoires d’interpellation et de fouille sur les téléphones, selon WSJ et CNBC.

Les autorités ont vérifié les applications étrangères interdites telles qu’Instagram, Twitter et Telegram.

Ces applications auraient été utilisées par des manifestants qui se sont rassemblés contre la politique chinoise zéro Covid.

Alors que les protestations contre la politique draconienne de la Chine sur le Covid-19 s’intensifient, la police locale a tenté d’endiguer une nouvelle escalade en procédant à des contrôles aléatoires d’arrêts et de fouilles pour les applications de médias sociaux étrangères interdites, le Le journal de Wall Street et CNBC rapporté lundi.

Certains des dissidents se sont tournés vers des applications étrangères comme Instagram, Twitter et Telegram pour partager informations sur les manifestations avec le monde extérieur et à communiquer et organiser des manifestations.

Ces applications étrangères de médias sociaux sont interdites en Chine, mais elles peuvent être accessibles via des réseaux privés virtuelsou des VPN.

À Shanghai, la police a effectué des inspections téléphoniques à la gare de People’s Square, une plaque tournante des transports, à la recherche d’applications interdites, a rapporté le Journal, citant des messages publiés dans un salon de discussion utilisé par les manifestants et consultés par la publication.

UN vidéo publiée sur Twitter par le journaliste chevronné de la BBC, Edward Lawrence, a montré des policiers à Shanghai forçant les manifestants à supprimer les images liées aux manifestations de leurs téléphones.

Une autre vidéo circulant sur Twitter semble montrer un officier présumé en civil frappant une personne qui refusait de lui remettre son téléphone.

Insider n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité des vidéos.

Les contrôles ont été effectués au hasard, et “cela peut arriver n’importe où, que ce soit dans la rue ou à l’entrée des centres commerciaux”, a tweeté William Yang, correspondant de DW en Asie de l’Est.

“C’est juste un jeu du chat et de la souris pour pouvoir communiquer et se connecter au monde libre”, a déclaré la journaliste de CNBC Eunice Yoong dans un entretien en direct mardi.

La police de Shanghai et de Pékin n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.