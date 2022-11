La police chinoise devient violente alors que les manifestations de verrouillage de COVID-19 balayent le pays

Les manifestants chinois affrontent la police à travers le pays alors que l’indignation contre la politique zéro COVID du Parti communiste chinois grandit.

Les autorités chinoises du COVID-19 ont relocalisé des dizaines de milliers de personnes dans des camps après avoir été testées positives et ont imposé des mesures de confinement draconiennes, allant jusqu’à souder les portes de certaines personnes. Les manifestations généralisées sont rares dans l’environnement politique répressif de la Chine, et la police réprime durement les étudiants et les travailleurs qui osent manifester.

Des images sur les réseaux sociaux semblent montrer la police emmenant des manifestants dans des villes de Chine. À Guangzhou, de nombreux officiers ont été filmés en train de s’ébouriffer avec un groupe de manifestants avant d’en éloigner un et de le plaquer au sol.

D’autres officiers ont été photographiés en train d’entraîner un autre manifestant par les mains et les pieds à Shanghai.

Les manifestations elles-mêmes font souvent référence aux efforts de la Chine pour étouffer la dissidence, les manifestants brandissant des feuilles de papier vierges pour symboliser leur incapacité à parler librement.

Les agents auraient utilisé du gaz poivré pour disperser un premier rassemblement à Shanghai, mais ont rapidement commencé à procéder à des arrestations lorsque les manifestants sont revenus. Les autorités ont rempli un bus avec les personnes arrêtées, selon le Toronto Sun.

Des images prétendument filmées à Nanjing montraient également des officiers aux prises avec des groupes de manifestants, selon l’Associated Press.

Certains manifestants auraient scandé pour que le PCC et le dirigeant Xi Jinping démissionnent.

Des manifestations ont éclaté en partie à cause d’un incendie dans un immeuble d’appartements dans la région chinoise du Xinjiang qui a tué 10 personnes et en a blessé plusieurs autres. Les citoyens ont été indignés après que des informations aient suggéré que les mesures de verrouillage du COVID-19 avaient empêché les premiers intervenants de réagir plus rapidement à l’incendie.

L’incendie s’est produit dans la ville d’Urumqi et les autorités ont rapidement assoupli les mesures de verrouillage.

Des manifestations de fin de soirée ont cependant vu des manifestants abattre des barrières et scander dans les rues pour exiger la fin des autres mesures.

Même l’Organisation mondiale de la santé, typiquement favorable à la Chine, a critiqué la politique zéro Covid du PCC, arguant plus tôt cette année qu’elle n’était “pas durable”.