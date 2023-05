La police chinoise arrête un homme qui aurait utilisé ChatGPT pour diffuser de fausses nouvelles

La police chinoise a arrêté un homme qui, selon elle, a utilisé ChatGPT pour créer un faux article sur un accident de train, dans ce qui semble être le premier cas de mesures coercitives prises en Chine en vertu d’une loi sans précédent sur l’intelligence artificielle.

L’affaire met en lumière les efforts des autorités chinoises pour réglementer et contrôler les utilisations de l’IA à mesure que la technologie progresse.

La police de la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, a arrêté un homme, surnommé Hong, qui, selon eux, aurait fabriqué un reportage concernant un accident de train qui a fait neuf morts.

Les autorités ont découvert que plus de 20 comptes avaient publié cet article sur une plateforme de blogs appartenant au géant chinois de la recherche Baidu et qu’ils avaient recueilli plus de 15 000 vues.

Hong aurait utilisé ChatGPT pour créer des versions légèrement différentes du faux article de presse afin de passer les contrôles de duplication sur la plate-forme appartenant à Baidu.

ChatGPT, créé par la société américaine OpenAI, est un exemple de chatbot basé sur la technologie de l’IA générative, qui permet à un logiciel de générer des réponses en fonction des invites et des questions de l’utilisateur. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander à ChatGPT de créer une histoire basée sur des instructions spécifiques.