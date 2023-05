La police chinoise affronte des musulmans Hui qui tentent d’empêcher la démolition d’une mosquée

Commentez cette histoire Commentaire

Les habitants d’une ville à majorité musulmane du sud-ouest de la Chine se sont affrontés avec la police ce week-end alors qu’ils tentaient d’empêcher la démolition d’un toit en dôme d’une mosquée vieille de plusieurs siècles, dans le cadre des efforts croissants du Parti communiste chinois pour contrôler la religion. Des dizaines d’officiers en tenue anti-émeute ont repoussé une foule alors qu’ils se dirigeaient vers la porte de la mosquée Najiaying, un important lieu de culte et d’enseignement religieux pour les musulmans de l’ethnie Hui dans la province du Yunnan, samedi matin, selon des vidéos envoyées à des militants étrangers et publiées. à Twitter.

Des clips ultérieurs ont montré que la police s’était retirée de la zone tandis que les manifestants organisaient un sit-in devant la porte qui s’est poursuivi toute la nuit. Des dizaines d’officiers camouflés de la police armée sont arrivés dimanche, selon une autre vidéo.

L’incident semble être lié à un jugement du tribunal de 2020 qui a statué que certaines des rénovations les plus récentes de la mosquée étaient illégales et a ordonné la démolition.

Les appels vers les numéros de téléphone locaux lundi sont allés directement aux messages indiquant que les lignes étaient occupées. Les militants ont émis l’hypothèse que les autorités avaient coupé le service cellulaire local.

Dimanche, la police du comté de Tonghai a qualifié l’incident de « gravement préjudiciable à une gestion sociale ordonnée » et a exhorté toute personne impliquée à se rendre aux forces de l’ordre avant le 6 juin pour avoir une chance d’être punie plus légèrement.

Avec une histoire qui peut remonter au XIIIe siècle, la mosquée Najiaying a été agrandie à plusieurs reprises au fil des ans pour ajouter des bâtiments, ainsi que quatre minarets et un toit en dôme. En 2019, une partie de la structure a été classée comme relique culturelle protégée.

Ces dernières années, cependant, les restrictions du Parti communiste sur les pieux se sont fortement intensifiées. Le plus haut dirigeant du pays, Xi Jinping, a exigé une loyauté politique absolue des communautés religieuses et la « sinisation » de la religion.

La surveillance des chefs religieux s’est également intensifiée. Une base de données nationale des enseignants religieux islamiques, protestants et catholiques officiellement agréés a été lancée ce mois-ci.

La campagne s’est concentrée sur l’islam et le christianisme en raison de la peur profonde du parti que la foi soit un vecteur d’influence étrangère. En plus de restreindre les échanges et les dons internationaux, les autorités ont remodelé les édifices religieux dont l’apparence extérieure était jugée insuffisamment chinoise.

Le Xinjiang, une région du nord-ouest qui abritait des millions de musulmans ouïghours parlant le turc, a été la plus durement touchée. Là, la poussée de sinisation a été combinée à un programme de « déradicalisation » de détention et de rééducation de masse, que les Nations Unies ont jugé l’année dernière comme pouvant constituer des crimes contre l’humanité. Les estimations du nombre de mosquées et de sanctuaires détruits dans la région atteignent des milliers.

Contrairement au Xinjiang, la minorité Hui parlant le chinois mandarin évitait à l’origine des restrictions tout aussi sévères. Mais finalement, la répression s’est étendue aux communautés islamiques du nord-ouest du pays, y compris aux Hui du Qinghai.

Situés dans une région ethniquement diversifiée et éloignée de la Chine, les Hui du Yunnan sont parmi les derniers à faire l’objet d’un examen minutieux. La région est souvent présentée comme un exemple de lieu ethniquement et religieusement diversifié, où les résidents sont aptes à naviguer dans diverses identités et à être politiquement flexibles si nécessaire.

« Nous faire bouillir comme des grenouilles »: la répression de la Chine contre les musulmans s’insinue au cœur du pays et trouve de nouvelles cibles

Même des chercheurs soutenus par le gouvernement reconnaissent qu’une approche flexible a historiquement permis aux Hui du Yunnan d’éviter les pires excès de la Révolution culturelle, lorsque la plupart des mosquées, églises et temples chinois ont été fermés.

À l’époque, la mosquée Najiaying accueillait des lectures de la pensée Mao Zedong et peignait des slogans sur les murs afin qu’ils puissent se rencontrer et continuer à adorer, a écrit Li Hongchun, chercheur à l’Académie des sciences sociales du Yunnan, dans un article sur l’histoire régionale publié dans 2010.

« À des moments critiques, face à un conflit politique qui pourrait dégénérer en violence, les Hui de Najiaying sont restés silencieux et se sont activement engagés avec le gouvernement pour dissiper les malentendus et éviter avec succès la tragédie », démontrant un « type unique de sagesse de survie ethnique », a-t-il déclaré. .

Mais cet espace de négociation et d’issue non violente semble se rétrécir.