La police cherche un motif dans l’attaque d’une fête d’anniversaire

La police du Colorado cherchait un mobile lundi après qu’un homme armé ait ouvert le feu lors d’une fête d’anniversaire ce week-end, tuant six personnes avant de se suicider.

La fusillade dans un parc de maisons mobiles de Colorado Springs, au Colorado, tôt dimanche, est le 13e massacre cette année, selon la base de données compilée par USA TODAY, Northeastern University et Associated Press.

La police de Colorado Springs a répondu aux informations faisant état de coups de feu tirés peu après minuit dimanche au parc de maisons mobiles de Canterbury et a trouvé six personnes mortes. Un septième a été transporté à l’hôpital où il est décédé plus tard.

« Le suspect, le petit ami de l’une des femmes victimes, s’est rendu à la résidence, est entré à l’intérieur et a commencé à tirer sur des gens lors de la fête avant de se suicider. Cet acte horrible a entraîné la mort de six victimes adultes », a déclaré la police de Colorado Springs Département a déclaré dans un communiqué.

Le groupe était rassemblé à l’intérieur de la résidence pour une fête d’anniversaire, et les amis, la famille et les enfants à l’intérieur, a déclaré la police. Aucun enfant n’a été blessé lors de la fusillade et tous étaient avec des proches dimanche.

Un laboratoire mobile du crime a été garé tôt lundi devant la maison de Colorado Springs, qui a été bouclée par du ruban jaune de la police alors que les agents gardaient les lieux. Au milieu de l’après-midi, la bande était partie; un panneau se tenait devant la publicité à domicile «Grief Support, 10 h à 18 h», au bureau du parc de maisons mobiles.

Une petite foule de personnes en deuil est arrivée pour rendre hommage, laissant des bouquets de roses jaunes et des bougies de dévotion sur une petite table qu’ils ont installée devant la maison. Ils ont regardé silencieusement, puis sont partis sans commentaire sous un ciel sombre et gris et des vents violents. Quelqu’un a fermé une fenêtre partiellement ouverte dans la maison de l’extérieur.

Freddy Marquez a déclaré au Denver Post qu’il était à la fête avant la fusillade avec sa femme et ses enfants, et les victimes étaient toutes de la même famille élargie. La fête devait célébrer les anniversaires de sa femme et de son frère, mais Marquez a déclaré que sa famille était partie vers 22 heures parce que sa femme devait travailler le lendemain.

« Actes indicibles »:Un homme armé tue 6 personnes, puis lui-même, lors d’une fête d’anniversaire à Colorado Springs, au Colorado, selon la police

«Tout était de la famille, donc tout allait bien», a-t-il déclaré au journal. Lorsque sa femme s’est réveillée le lendemain matin, elle a vu de nombreux appels manqués. La mère de l’épouse de Marquez, deux frères et trois membres de la famille élargie sont décédés. «C’est juste fou; ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions pour la fête des mères », a-t-il déclaré au Post. «Je suis à court de mots.»

La voisine Yenifer Reyes a déclaré au journal qu’elle pensait que les coups de feu qu’elle avait entendus étaient un orage, mais « alors j’ai commencé à entendre des sirènes ».

Gladis Bustos, qui habite à trois maisons de là, a rappelé en larmes la propriétaire de la maison, qu’elle a identifiée comme étant Joana, comme une personne chaleureuse et travailleuse qui prenait toujours le temps de dire bonjour à ses voisins, de leur demander comment ils allaient et de se vanter de ses enfants. .

«C’était une femme incroyablement agréable, très belle, heureuse tout le temps», a déclaré Bustos à AP. «Elle adorait bavarder. Et elle était très fière de sa famille.

Les coups de feu qui ont fait sortir Bustos de son sommeil tôt dimanche avaient changé à jamais ce qu’elle décrivait comme un quartier sûr et accueillant. « Nous sommes tous sous le choc », a-t-elle dit. « Comment cela peut-il arriver ici? Tout cela est si douloureux, si dévastateur, si écrasant. »

Les autorités n’ont pas encore révélé l’identité des victimes et la police a déclaré qu’elle enquêtait toujours sur le motif de la fusillade. Marquez a déclaré au Denver Post qu’il ne connaissait pas bien le tireur présumé et que l’homme n’était pas à la fête plus tôt.

« C’est quelque chose que vous espérez ne jamais se produire dans votre propre communauté, là où vous êtes chez vous. Lorsque ces types d’actes innommables se produisent, rien ne peut être fait pour reconstruire complètement ce qui a été perdu ou remplacer ceux qui ne nous », a déclaré le chef de la police de Colorado Springs, Vince Niski, dans un communiqué.

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis dit sur Twitter que la fusillade a été « dévastatrice, d’autant plus que beaucoup d’entre nous passent la journée à célébrer les femmes de nos vies qui ont fait de nous les personnes que nous sommes aujourd’hui. »

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les données des rapports sur la criminalité indiquent qu’environ 1 victime d’homicide sur 5 aux États-Unis est tuée par un partenaire intime. Plus de la moitié des femmes victimes d’homicide sont tuées par un ancien partenaire masculin, selon le CDC.

Le massacre est le deuxième massacre dans le Colorado cette année, selon la base de données USA TODAY, Northeastern University et Associated Press, qui définit les massacres comme ceux dans lesquels quatre personnes ou plus ont été tuées, sans compter l’assaillant.

Columbine, Aurora, Boulder:Le Colorado a le sixième taux le plus élevé de meurtres de masse publics

En mars, 10 personnes ont été tuées à Boulder lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur une épicerie. La fusillade a eu lieu moins d’une semaine après que le déchaînement dans les spas de la région d’Atlanta a fait huit morts, principalement des femmes d’origine asiatique.

La fusillade de ce week-end est la plus meurtrière aux États-Unis depuis qu’un ancien employé d’un établissement FedEx d’Indianapolis a tué huit personnes avant de se suicider.

Trois des 13 meurtres de masse de cette année ont eu lieu dans l’Indiana, a déclaré James Alan Fox, professeur de criminologie, de droit et de politique publique à la Northeastern University. Sept des 13 se trouvaient en milieu résidentiel; un huitième était partiellement dans une résidence, a-t-il dit.

Selon les Gun Violence Archive, une autre base de données qui définit les tirs de masse comme quatre coups ou plus ou plus, sans compter le tireur, May a déjà vu 24 fusillades de masse.

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press