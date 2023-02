La police cherche le mobile du tireur qui a tué 3 personnes dans l’État du Michigan

EAST LANSING, Michigan (AP) – La police a identifié l’homme de 43 ans qui a tué trois étudiants et en a blessé cinq à l’Université d’État du Michigan, affirmant mardi qu’un pourboire du public avait conduit à une confrontation avec des officiers à des kilomètres du campus où le tireur s’est tué par balle.

Les enquêteurs cherchaient toujours à comprendre pourquoi Anthony McRae avait tiré à l’intérieur de Berkey Hall et de la MSU Union – un endroit populaire pour les étudiants pour manger et étudier – peu avant 20h30 lundi. Les fusillades ont conduit à un verrouillage du campus et à une chasse à l’homme qui s’est terminée environ trois heures plus tard.

“Nous n’avons absolument aucune idée du motif”, a déclaré Chris Rozman, chef adjoint de la police du campus, ajoutant que McRae n’était ni un étudiant ni un employé de l’État du Michigan.

“C’est encore fluide”, a déclaré Rozman. “Il y a encore des scènes de crime qui sont en cours de traitement, et nous sommes toujours en train de rassembler les pièces pour essayer de comprendre ce qui s’est passé.”

Les morts et les blessés étaient tous des étudiants, a déclaré Rozman. Cinq sont restés dans un état critique à l’hôpital Sparrow, a déclaré le Dr Denny Martin, qui a retenu ses larmes lors d’une conférence de presse.

“Notre communauté spartiate est sous le choc aujourd’hui”, a déclaré la gouverneure Gretchen Whitmer, diplômée de l’État du Michigan, lors du briefing.

Le président Joe Biden a promis son soutien lors d’un appel téléphonique, a-t-elle déclaré.

“Nous pleurons la perte de belles âmes et prions pour ceux qui continuent à se battre pour leur vie. … Un autre endroit qui est censé être une communauté et une unité brisée par des balles et des effusions de sang », a déclaré Whitmer.

L’État du Michigan compte environ 50 000 étudiants, dont 19 000 qui vivent sur le campus. Alors que des centaines d’officiers parcouraient le campus d’East Lansing, à environ 145 kilomètres au nord-ouest de Détroit, les étudiants se sont cachés où ils pouvaient lundi soir.

Pendant ce temps, la police a publié une photo du suspect et un “citoyen alerte” l’a reconnu dans la région de Lansing, a déclaré Rozman.

“C’était exactement ce que nous essayions de réaliser en publiant cette image. Nous n’avions aucune idée de l’endroit où il se trouvait à ce moment-là », a déclaré Rozman.

La police a confronté McRae à environ 8 km du campus dans une zone industrielle, où il s’est suicidé, a déclaré Rozman.

McRae a été en probation pendant 18 mois jusqu’en mai 2021 pour possession d’une arme chargée et dissimulée sans permis, selon le département correctionnel de l’État.

Dominik Molotky a déclaré qu’il apprenait l’histoire cubaine vers 20h15 lorsque lui et les autres élèves ont entendu un coup de feu à l’extérieur de la salle de classe. Il a déclaré à l’émission “Good Morning America” ​​d’ABC que quelques secondes plus tard, le tireur est entré et a tiré trois à quatre coups supplémentaires pendant que les étudiants se cachaient.

« J’esquivais et couvrais, et c’était la même chose avec le reste des élèves. Il a tiré quatre autres coups et quand il est devenu silencieux pendant environ 30 secondes à une minute, deux de mes camarades de classe ont commencé à ouvrir une fenêtre, et cela a pris environ 30 secondes pour se produire. Il y avait du verre partout », a déclaré Molotky.

“Après cela, nous avons cassé la fenêtre et je suis sorti de là, puis j’ai réservé mon appartement”, a-t-il déclaré. Il ne savait pas si des coups de feu avaient touché l’un des étudiants.

Claire Papoulias, une étudiante de deuxième année, a décrit sur “Today” de NBC comment elle et d’autres étudiants se sont précipités pour échapper à un cours d’histoire par la fenêtre après que le tireur soit entré par une porte dérobée et ait commencé à tirer.

“Il y avait un garçon dans ma classe, et il attendait devant la fenêtre, et il attrapait les gens et les aidait à descendre”, a-t-elle déclaré. «Dès que je suis tombé par la fenêtre, j’ai un peu touché le sol. J’ai juste attrapé mon sac à dos et mon téléphone, et je me souviens que j’ai juste couru pour sauver ma vie.

Ryan Kunkel, 22 ans, assistait à un cours dans le bâtiment d’ingénierie lorsqu’il a pris connaissance de la fusillade à partir d’un courrier électronique de l’université. Kunkel et environ 13 autres étudiants ont éteint les lumières et ont agi comme s’il “y avait un tireur juste devant la porte”, a-t-il déclaré.

“Rien n’est sorti de la bouche de personne” pendant plus de quatre heures, a-t-il dit.

Ted Zimbo a déclaré qu’il se dirigeait vers son dortoir lorsqu’il a rencontré une femme avec une “tonne de sang sur elle”.

“Elle m’a dit : ‘Quelqu’un est entré dans notre classe et a commencé à tirer'”, a déclaré Zimbo à l’Associated Press. « Ses mains étaient complètement couvertes de sang. C’était sur son pantalon et ses chaussures. Elle a dit : ‘C’est le sang de mon ami.’ »

Zimbo a déclaré que la femme était partie chercher la voiture d’un ami pendant qu’il retournait à son SUV et s’était couvert d’une couverture pour se cacher pendant trois heures.

Tous les cours, sports et autres activités ont été annulés pendant 48 heures.

La présidente par intérim de l’université, Teresa Woodruff, a déclaré que ce serait le moment “de réfléchir, de pleurer et de se rassembler”.

« Cette communauté spartiate – cette famille – reviendra ensemble », a déclaré Woodruff.

La fusillade a eu lieu un jour avant le cinquième anniversaire de la fusillade dans une école de Parkland, en Floride, qui a tué 17 personnes et est la dernière de ce qui est devenu une nouvelle année meurtrière aux États-Unis.

Des dizaines de personnes sont mortes dans des fusillades de masse jusqu’à présent en 2023, notamment en Californie, où 11 personnes ont été tuées alors qu’elles accueillaient le Nouvel An lunaire dans une salle de danse populaire auprès des Américains d’origine asiatique plus âgés.

En 2022, il y a eu plus de 600 fusillades de masse aux États-Unis au cours desquelles au moins quatre personnes ont été tuées ou blessées, selon Gun Violence Archive.

Kusmer a rapporté d’Indianapolis. Les rédacteurs de l’Associated Press Ed White et Corey Williams à Detroit ont contribué à ce rapport.

Joey Cappelletti et Ken Kusmer, l’Associated Press