La police cherche des réponses après qu’un homme a été retrouvé gravement brûlé à Vernon – Kelowna Capital News

L’homme de 41 ans a été transporté à l’hôpital et est dans un état stable

La police enquête après qu’un homme a été retrouvé gravement brûlé au centre-ville de Vernon dimanche après-midi.

La police a été appelée au pâté de maisons 2800 de la 35e rue peu avant 14 h le 18 septembre, où les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique et les services d’incendie de Vernon étaient intervenus pour aider l’homme.

L’homme de 41 ans a subi de graves brûlures sur une grande partie du corps. Il a été transporté à l’hôpital où il repose dans un état stable.

“La cause des brûlures de l’homme et les circonstances ayant mené à ses blessures n’ont pas encore été déterminées”, a déclaré le gendarme. Chris Terleski, agent des relations avec les médias pour la GRC de Vernon North Okanagan.

« Nous recherchons auprès du public toute information susceptible de nous aider à poursuivre notre enquête. Toute personne qui se trouvait dans la région au moment de l’incident, ou quoi que ce soit de suspect, est priée de se présenter et de contacter la police », a ajouté Terleski. “Nous demandons également aux entreprises et aux résidences de la région qui disposent d’une vidéosurveillance de l’examiner et de signaler tout élément suspect.”

Toute personne ayant des informations ou des images liées à l’enquête qui n’a pas encore parlé à la police est priée d’appeler le 250-545-7171 et de citer le numéro de dossier 2022-16761.

Brendan Shykora

PoliceRCMPVernon