La police cherche des informations après qu’un food truck asiatique a été endommagé par des graffitis racistes

La police recherche des informations sur un food truck asiatique juste au nord de Salt Lake City qui a été endommagé par des graffitis racistes, ont annoncé lundi des responsables.

Le World Famous Yum Yum Food Truck, connu pour ses plats fusion philippins et asiatiques, a partagé dimanche des photos des insultes racistes peintes à la bombe en blanc sur sa page Facebook.

« Nous n’allons pas laisser la haine nous empêcher de partager notre culture », a déclaré le message.

Les autorités traitent l’incident comme un possible crime de haine et n’ont pas identifié de suspects dans l’affaire, a déclaré le sergent du département de police de Layton. Tracy Hokum a déclaré à USA TODAY. Selon Hokum, la police a pris connaissance de l’incident pour la première fois sur les réseaux sociaux dimanche,

Il a exhorté toute personne ayant des informations sur l’incident à contacter le service de police.

« C’est bouleversant que ces événements se produisent », a déclaré Hokum. « L’affaire est toujours active et nous ferons de notre mieux pour localiser et trouver les suspects derrière cela. »

Dimanche, les propriétaires ont remercié la communauté de les avoir contactés, disant que « tout l’amour est vraiment écrasant ».

Majorité des incidents haineux anti-AAPI ne sont pas un crime haineux. Comment les traitons-nous ?

« Nous aimons vraiment nos amis et notre famille dans l’Utah et nous sommes heureux d’être ici avec vous tous », ont-ils écrit, disant à FOX-13 qu’ils avaient peint le camion en blanc pour couvrir les graffitis.

Ce n’était pas le premier incident impliquant le food truck, ont déclaré les propriétaires à FOX-13. L’année dernière, leur générateur a été volé deux fois.

Le maire de Layton, Joy Petro, a déclaré à KSL Newsradio qu’elle avait rendu visite aux propriétaires et qu’elle était « désolée que cela leur soit arrivé ».

« Et ce n’est certainement pas ainsi que je vois ni que je décris notre ville », a-t-elle déclaré.

Les incidents de partialité contre les Américains d’origine asiatique et les Asiatiques se sont multipliés malgré une attention nationale accrue et une action politique contre la haine anti-asiatique, selon les experts.

Stop AAPI haine a reçu plus de 6 600 rapports d’incidents haineux anti-AAPI de mars 2020 à mars 2021. Les incidents dans lesquels des accusations criminelles ou des actions civiles pourraient être justifiées ne comprennent que de petites parties : 12 % étaient des agressions physiques et 10 % étaient des violations des droits civils comme la discrimination sur le lieu de travail et le refus de service.

Et un rapport du Center for the Study of Hate and Extremism de la California State University, San Bernardino, a fait état d’une augmentation de 164 % des signalements de crimes haineux anti-asiatiques à la police au cours du premier trimestre 2021.

Contributeur : Charles Ventura, USA TODAY ; The Associated Press.