La police cherche des indices après qu’un objet mystérieux s’est échoué sur une plage en Australie | Nouvelles du monde

La police d’Australie-Occidentale tente de déterminer ce qu’est un objet mystérieux après qu’il s’est échoué sur une plage isolée.

Le cylindre de couleur or, estimé à 2,5 mètres de long et 2,5 mètres de large, a été trouvé et signalé par des résidents locaux dimanche après-midi à Green Head, à environ 155 miles au nord de Perth.

Des officiers ont gardé le gros objet, qui semble être en métal, alors que les autorités tentent d’établir ses origines.

L’armée aurait également été appelée pour revoir les séquences vidéo de l’objet, selon Sky News Australie.

L’Agence spatiale australienne a déclaré qu’il pourrait faire partie d’une fusée lancée à l’étranger.

L’organisation a tweeté : « Nous menons actuellement des enquêtes concernant cet objet situé sur une plage près de Jurien Bay en Australie-Occidentale.

« L’objet pourrait provenir d’un lanceur spatial étranger et nous sommes en contact avec des homologues mondiaux qui pourraient être en mesure de fournir plus d’informations. »

La police a déclaré qu’une analyse du Département des pompiers et des services d’urgence et du Centre de chimie d’Australie-Occidentale avait déterminé que l’objet était sûr et qu’il n’y avait aucun risque pour la communauté.

« La police de WA maintiendra la sécurité de l’objet jusqu’à ce qu’il soit retiré et les membres du public sont priés de rester à l’écart de l’endroit », indique leur communiqué.

Les officiers ont déclaré que l’objet ne semblait pas provenir d’un avion commercial, comme cela avait été spéculé sur les réseaux sociaux.

Garth Griffiths, un résident local, a déclaré qu’un voisin l’avait alerté de l’étrange découverte.

« Une dame de la région et son partenaire l’ont découvert flottant au bord de l’eau et l’ont traîné avec leur 4×4 », a-t-il déclaré à ABC News.

Il a ajouté: « Il y avait des balanes et de la vie marine qui y poussaient. »