La police cherche des conseils sur le tir d’un pygargue à tête blanche dans le Wisconsin – Shaw Local

MILWAUKEE – (AP) – La police du Wisconsin cherche des conseils pour les aider à résoudre le cas d’un pygargue à tête blanche qui a été blessé par balle.

L’oiseau mâle adulte a été trouvé incapable de voler mercredi sur une propriété privée à Franklin, une ville du comté de Milwaukee à environ 24 kilomètres au sud-ouest de Milwaukee. Les aigles et leurs nids sont protégés par le gouvernement fédéral en vertu de la loi sur la protection de l’aigle à tête blanche et de l’aigle royal et de la loi sur le traité sur les oiseaux migrateurs.

“Nous recherchons toute information du public, aussi petite soit-elle”, a déclaré Sam Haferkorn, directeur du Département des ressources naturelles du Wisconsin. “Si des gens ont entendu des coups de feu ou quoi que ce soit d’inhabituel dans ce quartier de Franklin la semaine dernière, veuillez nous contacter.”

Un examen au Wisconsin Humane Society Wildlife Rehabilitation Center à Milwaukee a révélé que l’aigle avait été abattu avec une arme à feu, le Milwaukee Journal Sentinel a rapporté lundi. Il avait un bec cassé, un humérus fracturé et une blessure importante aux muscles et autres tissus mous de son aile.

Une intervention chirurgicale d’urgence a été pratiquée jeudi pour stabiliser la fracture, a rapporté le Journal Sentinel.

En vertu de l’Eagle Protection Act, blesser ou tuer un aigle peut entraîner une amende de 100 000 $ et un an de prison pour une première infraction, selon le US Fish and Wildlife Service. Une deuxième violation est un crime et entraîne des peines plus lourdes.

En grande partie grâce aux efforts de protection, le nombre de nids de pygargues à tête blanche occupés dans le Wisconsin est passé de 107 en 1974 à 1 684 en 2019, selon les données du ministère des Ressources naturelles.

Cette année a marqué une étape importante dans le rétablissement de l’aigle lorsque plusieurs nids d’aigle actifs ont été documentés dans le comté de Milwaukee, le dernier des 72 comtés de l’État à avoir une telle activité lors du retour de l’espèce.

On ne sait pas si l’aigle mâle adulte trouvé abattu la semaine dernière faisait partie des couples nicheurs.

