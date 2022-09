La police canadienne traque le suspect restant dans des attaques au couteau

Commentez cette histoire Commentaire

WELDON, Saskatchewan – La police canadienne a recherché le suspect restant dans la mort par arme blanche de 10 personnes dans une communauté autochtone et une ville voisine de la province de la Saskatchewan après avoir retrouvé le corps de son frère au milieu d’une chasse à l’homme massive pour le couple. Damien Sanderson, 31 ans, a été retrouvé mort lundi près des sites de coups de couteau et les autorités pensent que son frère et co-suspect, Myles Sanderson, 30 ans, est blessé, en fuite et probablement dans la capitale provinciale de Regina, a déclaré le chef de la police Evan Bray. La série de coups de couteau a également blessé 18 personnes.

La commissaire adjointe du commandant de la GRC, Rhonda Blackmore, a déclaré que les autorités n’étaient pas encore sûres de la cause du décès, mais que les blessures n’étaient pas auto-infligées.

Le « corps de Damien Sanderson a été retrouvé à l’extérieur dans une zone fortement gazonnée à proximité d’une maison qui était en train d’être examinée. Nous pouvons confirmer qu’il a des blessures visibles », a déclaré Blackmore. Lorsqu’on lui a demandé si Myles Sanderson était responsable de la mort de son frère, Blackmore a déclaré que la police enquêtait sur cette possibilité, mais “nous ne pouvons pas le dire définitivement pour le moment”.

Les dirigeants de la nation crie de James Smith, où la plupart des attaques au couteau ont eu lieu, ont imputé les meurtres à l’abus de drogue et d’alcool qui sévit dans la communauté, qui, selon eux, était un héritage de la colonisation des peuples autochtones.

Darryl Burns, un résident de la nation crie de James Smith, et son frère, Ivor Wayne Burns, ont déclaré que leur sœur, Gloria Lydia Burns, était une première intervenante qui a été tuée alors qu’elle tentait de répondre à un appel. Burns a déclaré que sa sœur de 62 ans faisait partie d’une équipe d’intervention en cas de crise.

“Elle a téléphoné à une maison et elle a été prise dans la violence”, a-t-il déclaré. « Elle était là pour aider. C’était une héroïne. »

Il a blâmé les drogues et a souligné la colonisation pour la consommation endémique de drogues et d’alcool dans les réserves.

« Nous avons eu un meurtre-suicide ici il y a trois ans. Ma petite-fille et son copain. L’année dernière, nous avons eu un double homicide. Cette année, nous en avons 10 autres qui sont décédés et tous à cause de la drogue et de l’alcool », a déclaré Darryl Burns.

Ivor Wayne Burns a également accusé la drogue de la mort de sa sœur et a déclaré que les frères suspects ne devaient pas être détestés.

“Nous devons leur pardonner les garçons”, a-t-il déclaré. “Quand vous prenez des drogues dures, quand vous prenez de la coke, et quand vous prenez de l’héroïne et du crystal meth et ces choses, vous êtes incapable de ressentir. Vous poignardez quelqu’un et vous pensez que c’est drôle. Vous les poignardez à nouveau et vous riez.

Blackmore a déclaré que la police était toujours en train de déterminer le motif, mais le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines fait écho aux suggestions selon lesquelles les coups de couteau pourraient être liés à la drogue.

« C’est la destruction à laquelle nous sommes confrontés lorsque des drogues illégales nocives envahissent nos communautés, et nous demandons à toutes les autorités de suivre les directives des chefs et des conseils et de leurs membres pour créer des communautés plus sûres et plus saines pour notre peuple », a déclaré le chef Bobby Cameron.

Blackmore a déclaré que le casier judiciaire de Myles Sanderson remonte à des années et comprend de la violence. . En mai dernier, Saskatchewan Crime Stoppers a publié une liste de personnes recherchées dans laquelle il écrivait qu’il était « illégalement en liberté ».

Alors que les autorités pensent que Myles Sanderson se trouve à Regina, à environ 335 kilomètres (210 miles) au sud de l’endroit où les coups de couteau ont eu lieu, elles ont émis des alertes dans les trois vastes provinces des Prairies du Canada – qui comprennent également le Manitoba et l’Alberta – et ont contacté les autorités frontalières américaines. La chasse à l’homme est entrée dans sa troisième journée mardi.

Avant que le corps de Damien ne soit retrouvé, des mandats d’arrêt ont été émis contre les suspects et les deux hommes ont fait face à au moins un chef d’accusation de meurtre et de tentative de meurtre.

L’attaque au couteau a été l’un des massacres les plus meurtriers au Canada, où de tels crimes sont moins fréquents qu’aux États-Unis. Le déchaînement d’armes à feu le plus meurtrier de l’histoire du Canada s’est produit en 2020, lorsqu’un homme déguisé en policier a tiré sur des gens dans leurs maisons et a mis le feu dans toute la province de la Nouvelle-Écosse, tuant 22 personnes. En 2019, un homme a utilisé une camionnette pour tuer 10 piétons à Toronto.

Les coups de couteau de masse meurtriers sont plus rares que les fusillades de masse, mais se sont produits dans le monde entier. En 2014, 29 personnes ont été lacérées et poignardées à mort dans une gare de la ville de Kunming, dans le sud-ouest de la Chine. En 2016, une attaque massive au couteau dans un établissement pour handicapés mentaux à Sagamihara, au Japon, a fait 19 morts. Un an plus tard, trois hommes tuent huit personnes dans un véhicule et attaquent au couteau à London Bridge.

La police de la Saskatchewan a reçu son premier appel au sujet d’un coup de couteau à 5 h 40 dimanche et, en quelques minutes, en a entendu parler de plusieurs autres. Au total, des personnes mortes ou blessées ont été retrouvées à 13 endroits différents dans la réserve peu peuplée et dans la ville, a déclaré Blackmore. La Nation crie de James Smith se trouve à environ 30 kilomètres (20 milles) de Weldon.

Parmi les 10 tués figurait Lana Head, qui est l’ancienne compagne de Michael Brett Burns et la mère de leurs deux filles.

« C’est fou comme la prison, la drogue et l’alcool peuvent détruire de nombreuses vies », a déclaré Burns à l’Aboriginal Peoples Television Network. “Je suis blessé pour toute cette perte.”

Les habitants de Weldon ont identifié l’un des morts comme étant Wes Petterson, un veuf à la retraite qui faisait du café tous les matins au centre pour personnes âgées. Il aimait jardiner, cueillir des baies, mettre en conserve et faire de la confiture et des gâteaux, se souviennent William Works, 47 ans, et sa mère, Sharon Works, 64 ans.

“Il vous donnerait la chemise sur le dos s’il le pouvait”, a déclaré William Works, décrivant son voisin comme un “gentil vieil homme” et “la communauté d’abord”.

Sharon Works était déconcertée : « Je ne comprends pas pourquoi ils cibleraient quelqu’un comme lui de toute façon, parce qu’il n’était qu’un pauvre petit homme sans défense, 100 livres trempé. Et il pouvait à peine respirer parce qu’il souffrait d’asthme et d’emphysème et tout le monde tenait à lui parce qu’il était comme ça. Il se souciait de tout le monde. Et ils se souciaient de lui.