La police canadienne résout le meurtre de l’adolescente Sharron Prior en 1975 grâce aux techniques de l’ADN | Nouvelles du monde

La police au Canada dit avoir identifié l’homme qui a violé et assassiné une jeune fille de 16 ans en 1975.

Sharron Prior était en route pour retrouver des amis dans une pizzeria près de chez elle à Montréal lorsqu’elle a disparu.

Son corps a été retrouvé trois jours plus tard dans un boisé à Longueuil sur la Rive-Sud de Montréal mais, malgré des enquêtes sur plus de 100 suspects au fil des ans, la police n’a jamais procédé à aucune arrestation.

Cette semaine, cependant, ils ont déclaré qu’ils étaient certains à 100% que Sharron avait été assassiné par Franklin Maywood Romine.

Romine vivait à Montréal au moment de la mort de Sharron et avait un long casier judiciaire, y compris une condamnation pour viol en 1974.

Il correspondait à la description d’un suspect et sa voiture correspondait aux traces de pneus trouvées près du corps de Sharron.

La sœur cadette de Sharron, Doreen, a déclaré: « La résolution du cas de Sharron ne ramènera jamais Sharron, mais savoir que son assassin n’est plus sur cette terre et ne peut plus tuer nous amène à une sorte de fermeture. »

De l’ADN a été trouvé sur les lieux en 1975, mais ce n’était pas suffisant pour être testé ou utilisé devant un tribunal.

Image:

Franklin Maywood Romine. Photo : Police de Longueuil



Il a été gardé en sécurité, cependant, dans l’espoir qu’un jour une meilleure technologie signifierait qu’il pourrait être utilisé pour trouver le tueur de Sharron.

Les échantillons ont été envoyés à un laboratoire de Virginie-Occidentale en 2019 et ont ensuite été appariés aux proches de Romine à l’aide de sites Web généalogiques.

Romine est décédé en 1982 dans des circonstances mystérieuses, mais l’ADN de ses frères correspondait étroitement aux échantillons trouvés près du corps de Sharron.

Plus tôt ce mois-ci, la police a exhumé le corps de Romine d’un cimetière de Virginie-Occidentale et a découvert que son ADN correspondait.

Mère a reçu la nouvelle « avec beaucoup d’émotions »

Yvonne Prior, la mère de Sharron, a plus de 80 ans et a passé sa vie à essayer de garder le meurtre de sa fille à l’ordre du jour dans l’espoir que le tueur serait retrouvé.

La police a déclaré qu’elle et d’autres membres de la famille avaient été immédiatement informés de la nouvelle lors d’une réunion privée « avec beaucoup d’émotions ».

Espoir pour les familles des victimes à la recherche de réponses

Ils ont ajouté que la technologie utilisée pour résoudre le cas de Sharron « donnera sans aucun doute de l’espoir à des dizaines et des dizaines de familles de victimes qui sont encore aujourd’hui à la recherche de réponses ».

« Bien que cette technique ne soit pas applicable à tous les cas non résolus, (les policiers) s’engagent à ne négliger aucune piste et à utiliser tous les outils mis à leur disposition afin de permettre aux familles et aux proches des victimes de ces meurtres d’obtenir les réponses qu’ils besoin. »