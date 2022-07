La police canadienne réagit à «plusieurs scènes de tir» avec des victimes sans abri; “seul” tireur en garde à vue

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La police canadienne a répondu à plusieurs scènes de tir distinctes et blessé des victimes dans la ville et le canton de Langley en Colombie-Britannique lundi avant que le tireur isolé ne soit arrêté.

Aux petites heures du matin, la Gendarmerie royale du Canada de Langley a déclaré que ses agents avaient répondu à “plusieurs coups de feu tirés avec plusieurs victimes et plusieurs scènes dans la ville de Langley et une scène dans le canton de Langley”.

“Par prudence, une alerte d’urgence a été émise jusqu’à ce que les enquêteurs puissent confirmer que le suspect agissait seul”, a déclaré la porte-parole de la police, le Sgt. Rebecca Parslow a déclaré dans un communiqué. “La GRC de Langley, avec l’aide de l’équipe d’intervention d’urgence du Lower Mainland, a arrêté un homme qui, selon nous, est responsable de la fusillade.”

À 7 h 20, heure locale, l’alerte d’urgence de la police a été mise à jour, car les enquêteurs pensent que le seul suspect est en garde à vue, a déclaré Parslow.

“Il s’agit d’une enquête active avec plusieurs zones de la ville de Langley et du canton de Langley fermées au public”, a-t-elle ajouté. “Nous demandons au public de rester à l’écart des zones suivantes : 200 rue et Langley Bypass ; stationnement du Cascades Casino situé à Fraser Highway et 204 Street, Langley Bus Loop situé à Logan Avenue et Glover Road.”

Parslow n’a pas précisé le nombre de victimes ni précisé s’il y avait eu des décès. La Gendarmerie royale du Canada n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaires à Fox News Digital.

Une prétendue capture d’écran de l’alerte partagée sur les réseaux sociaux a mis en garde contre “plusieurs scènes de tir dans le centre-ville de la ville”, avec un incident dans le canton de Langley impliquant des “victimes transitoires”.

L’alerte décrivait le tireur possible comme un homme de race blanche aux cheveux noirs portant une combinaison Carhartt marron et un t-shirt camouflage bleu et vert avec un logo rouge sur la manche droite.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont également montré une importante présence policière au centre-ville.

Langley est à environ 30 milles au sud-est de Vancouver.

La fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire du Canada s’est produite en 2020 lorsqu’un homme déguisé en policier a tiré sur des gens dans leurs maisons et a mis le feu dans toute la province de la Nouvelle-Écosse, tuant 22 personnes.

Le pays a révisé ses lois sur le contrôle des armes à feu après qu’un attaquant du nom de Marc Lépine a tué 14 femmes et lui-même en 1989 à l’École Polytechnique de Montréal. Il est maintenant illégal de posséder une arme de poing non enregistrée ou tout type d’arme à tir rapide au Canada. Pour acheter une arme, le pays exige également une formation, une évaluation personnelle des risques, deux références, une notification au conjoint et une vérification du casier judiciaire.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour. L’Associated Press a contribué à ce rapport.