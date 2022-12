La police canadienne pense que les restes de 2 femmes autochtones victimes d’un tueur en série se trouvent probablement dans une décharge, mais ne fouillera pas le site

CNN

Les autorités canadiennes pensent que les restes de deux femmes autochtones décédées aux mains d’un tueur en série présumé se trouvent probablement dans une décharge, mais la police a décidé de ne pas effectuer de recherche sur le site, invoquant les dangers et les conditions du sol.

Les victimes – Morgan Beatrice Harris, 39 ans, et Marcedes Myran, 26 ans – sont deux des quatre femmes autochtones qui, selon la police, ont été tuées par le même homme à Winnipeg, au Manitoba. Le suspect, Jeremy Anthony Michael Skibicki, 35 ans, a été inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré dans la mort de femmes, selon le service de police de Winnipeg.

Les restes d’une troisième victime, Rebecca Contois, 24 ans, ont été retrouvés par la police dans une décharge séparée en mai, mais les responsables ont déclaré mardi que les conditions de recherche étaient plus favorables sur ce site par rapport à la décharge de Prairie Green où Harris et Myran pourrait être.

Lors d’une conférence de presse mardi, le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, a expliqué la décision de ne pas fouiller la décharge de Prairie Green, affirmant que l’évaluation du ministère montrait qu’il n’y avait “aucun espoir de récupération réussie”.

« Les choses dont nous parlons aujourd’hui sont horribles et nous savons qu’elles peuvent déclencher, en particulier pour les personnes touchées par des femmes, des filles et des bispirituelles autochtones disparues et assassinées », a déclaré Smyth.

La police n’a pas été en mesure de restreindre ses recherches dans la décharge de 4 acres, selon l’inspecteur de l’unité médico-légale de la police, Cam MacKid, qui a été chargé d’évaluer les conditions de recherche du site. Les enquêteurs pensent que les restes des deux femmes ont été amenés sur le site dans le même camion, a-t-il déclaré.

Depuis le moment où les restes ont probablement été déposés dans la décharge de Prairie Green, le site a été recouvert d’environ 9 000 tonnes de boue de construction humide qui s’étend sur environ 40 pieds de profondeur, a déclaré MacKid. L’argile est également devenue étroitement compactée par la machinerie lourde, a-t-il expliqué.

De plus, environ 1 500 tonnes de restes d’animaux et 250 tonnes d’amiante ont été éparpillés sur le site, ce qui rendrait difficile pour les enquêteurs d’identifier les restes humains et poserait un risque pour la santé des travailleurs, a déclaré MacKid.

Sur la base de ces conditions, a-t-il dit, la police “a pris la décision très difficile en tant que service qu’il n’était pas possible sur le plan opérationnel de mener une recherche sur ce site”.

À la décharge de Brady où la police a trouvé les restes de Contois, MacKid a déclaré que plusieurs facteurs ont joué en faveur des enquêteurs, notamment des déchets mal emballés et une courte fenêtre entre le moment où les restes ont été livrés et la police a pris connaissance de l’emplacement.

Le camion à ordures qui a livré les restes sur le site était également équipé d’un localisateur GPS et d’une vidéo embarquée qui ont aidé la police à réduire son périmètre de recherche, a-t-il déclaré.

Harris et Myran appartenaient à la Première Nation de Long Plain et Contois était membre de la Première Nation de Crane River, selon la police. Une quatrième victime – qui serait une femme autochtone tuée vers le 15 mars – a également été confirmée mais pas encore identifiée, a indiqué la police. Les enquêteurs l’appellent Buffalo Woman à la demande des défenseurs, des aînés et des dirigeants de la communauté autochtone.

La police n’a toujours pas confirmé l’emplacement de la dépouille de Buffalo Woman, a déclaré MacKid.

Les filles de Morgan Harris ont dénoncé la décision de la police de ne pas rechercher le corps de leur mère et exigent qu’une perquisition soit effectuée.

Lors d’une conférence de presse mardi, Kera et Cambria Harris ont déclaré que la police les avait informés de leur choix lundi avant de l’annoncer au public, selon CBC News.

“Ils disent qu’ils ne peuvent pas chercher parce que ce n’est pas faisable”, a déclaré Cambria Harris, selon CBC. « La vie humaine n’est-elle pas réalisable ? »

« Maintes et maintes fois, nos femmes et nos frères et sœurs autochtones doivent venir ici, et nous devons crier et nous devons élever la voix en implorant le changement et en implorant justice pour notre peuple, et c’est faux », a-t-elle déclaré. selon le rapport.

Les sœurs ont pleuré la perte de leur mère sans un enterrement convenable et ont appelé la police à demander l’aide d’autres agences, a rapporté CBC.

« Comment pouvez-vous même imaginer l’idée de les laisser là-bas ? Ces femmes méritent un lieu de repos approprié, ne pas être laissées seules dans une décharge en plein hiver », a déclaré Kera Harris selon CBC.