La police canadienne fouille la province à la recherche de suspects meurtriers au couteau

REGINA, Saskatchewan – La police canadienne a recherché dans la vaste province de la Saskatchewan deux suspects qui auraient poignardé à mort 10 personnes dans une communauté autochtone et une ville voisine lors de l’un des massacres les plus meurtriers de l’histoire du pays. Les suspects ont également blessé 15 personnes dans la série d’attaques au couteau qui a conduit la nation crie de James Smith à déclarer l’état d’urgence et a durement secoué les habitants du village voisin de Weldon.

“Personne dans cette ville ne dormira plus jamais. Ils vont être terrifiés à l’idée d’ouvrir leur porte », a déclaré Ruby Works, une résidente de Weldon, qui était proche de l’une des victimes.

La police, quant à elle, a déclaré qu’un véhicule transportant les deux suspects aurait été repéré à Regina, à environ 335 kilomètres (208 miles) au sud des communautés où les coups de couteau ont eu lieu.

Le chef de la police de Regina, Evan Bray, a déclaré dimanche soir qu’ils croyaient toujours que les suspects étaient à Regina.

«Si dans la région de Regina, prenez des précautions et envisagez de vous abriter sur place. Ne quittez pas un endroit sûr. NE PAS APPROCHER les personnes suspectes. Ne ramassez pas les randonneurs en auto-stop. Signalez les personnes suspectes, les urgences ou les informations au 9-1-1. Ne divulguez pas les emplacements de la police », a déclaré la GRC dans un message sur Twitter.

Les suspects ont été identifiés comme étant Damien Sanderson, 31 ans, et Myles Sanderson, 30 ans.

“C’est horrible ce qui s’est passé dans notre province aujourd’hui”, a déclaré Rhonda Blackmore, commissaire adjointe de la GRC en Saskatchewan, ajoutant qu’il y avait 13 scènes de crime où des personnes décédées ou blessées ont été retrouvées.

Blackmore a déclaré que certaines des victimes semblent avoir été ciblées par les suspects, mais que d’autres semblent avoir été attaquées au hasard.

Elle n’a pas pu fournir de motif, mais le chef de la Fédération des nations autochtones souveraines a fait une déclaration suggérant que les coups de couteau pourraient être liés à la drogue.

Les dirigeants élus des trois communautés qui composent la Nation crie de James Smith, dont la bande Chakastaypasin et la bande Peter Chapman, ont déclaré l’état d’urgence local et ouvert deux centres d’opérations d’urgence.

Le chef de Chakastaypasin, Calvin Sanderson – qui n’est pas lié aux suspects – a déclaré que tout le monde avait été affecté par les événements tragiques.

“Ils étaient nos parents, mon ami”, a déclaré Sanderson à propos des victimes. “C’est assez horrible.”

“C’est la destruction à laquelle nous sommes confrontés lorsque des drogues illicites nocives envahissent nos communautés, et nous demandons à toutes les autorités de suivre les directives des chefs et des conseils et de leurs membres pour créer des communautés plus sûres et plus saines pour notre peuple”, a déclaré le chef Bobby Cameron de la Fédération des Nations autochtones souveraines.

Parmi les 10 victimes tuées figurait Lana Head, qui est l’ancienne compagne de Michael Brett Burns et la mère de leurs deux filles.

Burns a déclaré à l’Aboriginal Peoples Television Network que « c’est fou comme la prison, la drogue et l’alcool peuvent détruire de nombreuses vies », a-t-il déclaré. “Je suis blessé pour toute cette perte.”

En mai dernier, Saskatchewan Crime Stoppers a publié une liste de personnes recherchées qui comprenait Myles Sanderson, écrivant qu’il était «illégalement en liberté».

Il s’agit de l’un des massacres les plus meurtriers de l’histoire du Canada. Le déchaînement d’armes à feu le plus meurtrier de l’histoire du Canada s’est produit en 2020 lorsqu’un homme déguisé en policier a tiré sur des gens dans leurs maisons et a mis le feu dans toute la province de la Nouvelle-Écosse, tuant 22 personnes. Un homme a utilisé une camionnette pour tuer 10 piétons à Toronto en 2019. Mais les massacres sont moins fréquents au Canada qu’aux États-Unis.

Les coups de couteau de masse meurtriers sont plus rares que les fusillades de masse, mais ils se sont produits dans le monde entier. En 2014, 29 personnes ont été lacérées et poignardées à mort dans une gare de la ville de Kunming, dans le sud-ouest de la Chine. En 2016, une attaque massive au couteau dans un établissement pour handicapés mentaux à Sagamihara, au Japon, a fait 19 morts. Un an plus tard, trois hommes ont tué huit personnes dans un véhicule et une attaque au couteau à London Bridge.

Doreen Lees, une grand-mère de 89 ans de Weldon, a déclaré qu’elle et sa fille pensaient avoir vu l’un des suspects lorsqu’une voiture est arrivée dans sa rue tôt le matin dimanche alors que sa fille prenait un café sur sa terrasse. Lees a déclaré qu’un homme s’était approché d’eux et avait dit qu’il était blessé et avait besoin d’aide.

Mais Lees a déclaré que l’homme était parti et avait couru après que sa fille ait dit qu’elle appellerait à l’aide.

« Il ne montrerait pas son visage. Il avait une grande veste sur le visage. Nous avons demandé son nom et il a en quelque sorte marmonné son nom deux fois et nous n’avons toujours pas pu l’obtenir », a-t-elle déclaré. “Il a dit que son visage était tellement blessé qu’il ne pouvait pas le montrer.”

Elle a dit que l’homme était seul et “un peu bancal”.

“Je l’ai suivi un peu pour voir s’il allait s’en sortir. Ma fille a dit : “Ne le suivez pas, revenez ici.”

Les habitants de Weldon ont identifié l’une des victimes comme étant Wes Petterson. Ruby Works a déclaré que le veuf de 77 ans était comme un oncle pour elle.

« Je me suis effondré et j’ai touché le sol. Je le connais depuis que je suis toute petite », a-t-elle déclaré, décrivant le moment où elle a appris la nouvelle. Elle a dit qu’il aimait ses chats, qu’il était fier de sa confiture de baies de Saskatoon faite maison et qu’il aidait fréquemment ses voisins.

« Il n’a rien fait. Il ne méritait pas ça. C’était un homme bon et généreux », a déclaré Works.

Le résident de Weldon, Robert Rush, a également décrit la victime comme un homme doux et veuf dans la soixantaine.

“Il ne ferait pas de mal à une mouche”, a-t-il déclaré.

Rush a déclaré que le petit-fils adulte de Petterson se trouvait au sous-sol à ce moment-là et a téléphoné à la police.

À l’église Weldon Christian Tabernacle, la congrégation a commencé son service régulier du dimanche en disant une prière spéciale aux victimes et à leurs familles.

À la Nation crie de James Smith, un dépanneur qui sert aussi de station-service est devenu un lieu de rassemblement pour les membres de la communauté, qui se saluaient avec des larmes et des câlins.

Un panneau sur la porte indiquait: “En raison de problèmes de sécurité avec notre communauté, nous resterons fermés jusqu’à nouvel ordre.”

La recherche de suspects a été effectuée alors que les fans se rendaient à Regina pour un match annuel à guichets fermés de la fête du Travail entre les Roughriders de la Saskatchewan de la Ligue canadienne de football et les Blue Bombers de Winnipeg.

Le service de police de Regina a déclaré dans un communiqué de presse qu’avec l’aide de la GRC, il travaillait sur plusieurs fronts pour localiser et arrêter les suspects et avait “déployé des ressources supplémentaires pour la sécurité publique dans toute la ville, y compris le match de football au Mosaic Stadium”.

L’alerte émise pour la première fois par la GRC de Melfort, en Saskatchewan, vers 7 heures du matin, a été prolongée quelques heures plus tard pour couvrir le Manitoba et l’Alberta, les deux suspects étant toujours en fuite.

La Saskatchewan Health Authority a déclaré que plusieurs patients étaient traités dans plusieurs sites.

“Un appel à du personnel supplémentaire a été lancé pour répondre à l’afflux de blessés”, a déclaré la porte-parole des autorités Anne Linemann dans un e-mail.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré dans un communiqué qu’il était “choqué et dévasté par les horribles attaques”.

« En tant que Canadiens, nous pleurons avec toutes les personnes touchées par cette violence tragique et avec les habitants de la Saskatchewan », a déclaré Trudeau.