La police canadienne enquête sur deux églises catholiques incendiées dans des incendies «suspects»

Puis, vers 3 h 10, selon la police, la GRC a reçu un autre rapport selon lequel l’église St. Gregory était également en flammes. L’église avait organisé quelques heures plus tôt sa première messe en personne en plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi le révérend Thomas Kakkaniyil, le prêtre, au Vancouver Sun.