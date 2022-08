La police canadienne enquête après l’accostage du vice-Premier ministre Freeland

Le gouvernement du Parti libéral du Canada et bon nombre de ses politiques sur la COVID-19 ont été impopulaires en Alberta, qui est la province la plus conservatrice du Canada.

“Les menaces, la violence – l’intimidation de toute sorte – sont toujours inacceptables, et ce genre de comportement lâche menace et sape notre démocratie et nos valeurs, ainsi que l’ouverture et le respect sur lesquels le Canada a été bâti”, a déclaré lundi le Premier ministre Justin Trudeau.