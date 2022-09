NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Myles Sanderson, l’un des deux suspects d’un saccage meurtrier au couteau qui a fait 10 morts au début du mois en Saskatchewan, au Canada, a été arrêté par les forces de l’ordre le 7 septembre, mais est décédé plus tard en garde à vue.

Rhonda Blackmore, commandante de la Gendarmerie royale du Canada en Saskatchewan, a déclaré jeudi que la police ne savait toujours pas ce qui avait causé la mort du suspect et a défendu l’approche qu’elle adopte dans l’enquête.

“J’ai vu qu’il était écrit que” quelque part dans le processus, la police n’a pas respecté “notre devoir de diligence. Cette déclaration est extrêmement prématurée étant donné que nous n’avons pas encore d’informations sur ce qui a conduit à sa mort”, a déclaré Blackmore dans un communiqué jeudi. , huit jours après la mort de Mylse Sanderson.

“Je vous demande à tous de vous rappeler qu’il ne s’agit pas d’un drame télévisé où nous aurons toutes les réponses d’ici la fin de l’épisode. Les enquêtes complexes de cette nature prennent du temps et nous sommes impatients de fournir de plus amples détails une fois qu’ils auront été confirmés.”

Myles Sanderson, 32 ans, est accusé d’avoir poignardé plusieurs personnes le matin du 4 septembre sur la réserve de la nation crie de James Smith.

Son frère, Damien Sanderson, 31 ans, qui est également suspect dans les coups de couteau, a été retrouvé mort le lendemain près des sites de coups de couteau avec des blessures visibles que la police ne pense pas avoir été auto-infligées.

Deux jours plus tard, la police répondait aux informations selon lesquelles un homme armé d’un couteau conduisait un véhicule volé lorsqu’ils ont localisé Myles sur une autoroute. Ils ont forcé sa voiture à quitter la route dans un fossé et l’ont arrêté, mais il est tombé en détresse médicale et a été transporté dans un hôpital voisin, où il a été déclaré décédé.

“Toutes les mesures de sauvetage dont nous sommes capables ont été prises à ce moment-là”, a déclaré Blackmore ce soir-là. “Je ne peux pas parler de la manière précise de la mort. Cela fera partie de l’autopsie qui sera effectuée.”

Le service de police de Saskatoon et l’équipe d’intervention en cas d’incident grave de la Saskatchewan mènent une enquête indépendante sur le décès de Myles Sanderson, qui était en liberté conditionnelle après avoir été libéré en février alors qu’il purgeait une peine de quatre ans pour voies de fait et vol qualifié.

Il avait une longue feuille de rap de 59 condamnations et était recherché par la police depuis mai pour avoir violé les conditions de sa libération.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.