La police canadienne arrête un deuxième suspect dans un saccage meurtrier à l’arme blanche ; avait été mis en liberté conditionnelle pour des crimes violents antérieurs

La police canadienne a arrêté mercredi le deuxième suspect dans une attaque à l’arme blanche qui a tué 10 personnes, à la suite d’une chasse à l’homme de trois jours.

La Gendarmerie royale du Canada a déclaré que Myles Sanderson, 32 ans, se trouvait près de la ville de Rosthern en Saskatchewan vers 15 h 30, heure locale. Un responsable proche du dossier a déclaré que le véhicule de Sanderson avait été percuté par la police et qu’il s’était rendu.

Son arrestation intervient après que les autorités ont retrouvé lundi le frère du frère de Sanderson, Damien Sanderson, 31 ans, près de l’endroit où la plupart des coups de couteau ont eu lieu. La police enquête si Myles Sanderson, 32 ans, a tué son frère.

Le saccage au couteau a soulevé des questions sur la raison pour laquelle Myles Sanderson – un ex-détenu avec 59 condamnations et une longue histoire de violence choquante – était dans la rue en premier lieu.

Il a été libéré par une commission des libérations conditionnelles en février alors qu’il purgeait une peine de plus de quatre ans pour des accusations de voies de fait et de vol qualifié. Mais il était recherché par la police depuis mai, apparemment pour avoir violé les conditions de sa libération, même si les détails n’étaient pas immédiatement clairs.

De nombreux crimes de Sanderson ont été commis alors qu’il était en état d’ébriété, selon les archives judiciaires. Il a dit à un moment donné aux responsables de la libération conditionnelle que la consommation de substances l’avait rendu fou. Les dossiers ont montré qu’il avait violé à plusieurs reprises les ordonnances du tribunal lui interdisant de boire ou de consommer de la drogue.

Sanderson, qui est autochtone et a grandi dans la réserve crie, population de 1 900 habitants, a commencé à boire et à fumer de la marijuana vers 12 ans, et la cocaïne a suivi peu de temps après.

En 2017, il a fait irruption dans la maison de son ex-petite amie, a percé un trou dans la porte de la salle de bain alors que ses deux enfants se cachaient dans une baignoire et a jeté un bloc de ciment sur un véhicule garé à l’extérieur, selon les documents de libération conditionnelle.

En novembre, il a menacé un complice de cambrioler un restaurant de restauration rapide en le matraquant avec une arme à feu et en lui piétinant la tête. Et en 2018, il a poignardé deux hommes avec une fourchette alors qu’il buvait et a battu quelqu’un sans connaissance.

Lorsqu’il a été libéré en février, la commission des libérations conditionnelles a imposé des conditions à ses contacts avec sa partenaire et ses enfants et a également déclaré qu’il ne devrait pas avoir de relations avec des femmes sans l’autorisation écrite de son agent de libération conditionnelle.

En accordant à Sanderson une “libération d’office”, les autorités de libération conditionnelle ont déclaré: “La Commission est d’avis que vous ne présenterez pas de risque indu pour la société.”

La loi canadienne accorde aux prisonniers une libération d’office après qu’ils ont purgé les deux tiers de leur peine. Mais la commission des libérations conditionnelles peut imposer des conditions à cette liberté, et les détenus qui les violent – comme Sanderson l’a fait plus d’une fois – peuvent être renvoyés en prison.

Le ministre canadien de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré qu’il y aurait une enquête sur l’évaluation de Sanderson par la commission des libérations conditionnelles.

“Je veux connaître les raisons de la décision” de le libérer, a déclaré Mendicino. “Je suis extrêmement préoccupé par ce qui s’est passé ici. Une communauté a été laissée sous le choc.”

Le service du coroner de la Saskatchewan a déclaré que neuf des personnes tuées appartenaient à la nation crie de James Smith : Thomas Burns, 23 ans; Carol Burns, 46 ans; Grégory Burns, 28 ans; Lydia Gloria Burns, 61 ans; Bonnie Burns, 48 ​​ans; Comte Burns, 66 ans; Lana Head, 49 ans; Christian Head, 54 ans; et Robert Sanderson, 49 ans, One était de Weldon, Wesley Patterson, 78 ans.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.