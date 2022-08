La police canadienne arrête 22 personnes dans le cadre de la répression des trafiquants d’armes à feu et de drogue

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La police canadienne a arrêté 22 personnes, saisi 27 armes de poing et de la drogue d’une valeur de 1,3 million de dollars canadiens (1 million de dollars) au cours d’une enquête de 10 mois sur un réseau de trafic d’armes à feu et de drogue opérant au Canada et aux États-Unis, ont annoncé mercredi les autorités.

Les armes à feu saisies ont été obtenues illégalement et avec une intention criminelle, a déclaré aux journalistes le surintendant en chef de la Police provinciale de l’Ontario, Paul Mackey. Il a déclaré que les autorités canadiennes ont travaillé avec les responsables américains de l’application de la loi sur la répression.

UNE TIR DERRIÈRE UN RESTAURANT AU CANADA FAIT 6 BLESSÉS

Avec l’augmentation de la criminalité armée, le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a proposé de geler les achats d’armes de poing dans le cadre d’un ensemble plus large de contrôle des armes à feu à l’étude au Parlement.

UN DÉTENU DE PRISON CANADIEN RISQUE LA PEINE POUR CONSPIRATION EN VUE D’IMPORTER ET DE DISTRIBUER DU FENTANYL AUX ÉTATS-UNIS

La semaine dernière, le Canada a annoncé une interdiction temporaire d’importer des armes de poing jusqu’à ce que la loi soit mise en œuvre. Le Canada a des lois sur les armes à feu beaucoup plus strictes que les États-Unis.

DES OFFICIELS CANADIENS RAPPORTENT DES TIRAGES DE SANS-ABRI À VANCOUVER

La police a porté plus de 400 accusations au moment où l’enquête s’est terminée fin juillet, selon la police régionale de York en Ontario, la province la plus peuplée du Canada. Les drogues comprenaient de la cocaïne, du fentanyl et de l’héroïne.