La police canadienne affirme que Myles Sanderson a agi seul dans une attaque au couteau de masse

Rhonda Blackmore, commissaire adjointe de la Gendarmerie royale du Canada en Saskatchewan, a déclaré que les preuves suggèrent que Damien Sanderson, 31 ans, a aidé à planifier les attaques contre la nation crie de James Smith et le village voisin de Weldon qui ont fait 11 morts dans l’un des massacres les plus meurtriers au Canada.

Mais “Myles Sanderson a commis tous les homicides seul”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Regina. « La GRC estime qu’il est important de clarifier l’implication de Damien dans la séquence de ces événements afin de démontrer notre engagement continu envers la transparence envers les victimes et les familles des personnes touchées, ainsi qu’au public.

La police a initialement identifié les deux frères comme suspects dans les attentats du 4 septembre qui ont fait 18 blessés, une province sous le choc et beaucoup plus de questions que de réponses.

Les autorités ont appréhendé Myles Sanderson, 32 ans, sur le bord d’une autoroute près de Rosthern, à environ 80 miles au sud-ouest de la communauté autochtone, après une chasse à l’homme de près de quatre jours. Ils ont dit qu’il était tombé en détresse médicale peu de temps après avoir été placé en garde à vue et emmené à l’hôpital, où il est décédé.

Séparément jeudi, la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service correctionnel du Canada ont déclaré qu’ils créeraient une «commission nationale» pour enquêter sur les circonstances entourant la libération de Myles Sanderson de la détention fédérale.

Il avait 59 condamnations à l’âge adulte et purgeait une peine de quatre ans et quatre mois pour des accusations de voies de fait et de vol qualifié, selon les dossiers de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.