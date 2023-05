La police californienne recherche l’agresseur qui a coupé la main d’un sans-abri avec une épée

La police de Riverside, en Californie, aurait pensé les habitants de la main détachée avaient rapporté avoir vu sur le trottoir un accessoire de cinéma. Puis ils ont appris que quelqu’un était soigné pour une main coupée.

L’homme à l’hôpital a déclaré qu’il avait été blessé par quelqu’un brandissant une épée samedi soir, a déclaré l’officier Ryan Railsback, porte-parole de la police de Riverside, dans un communiqué au Guardian.

Les enquêteurs de l’unité des vols qualifiés et des homicides du département de police n’ont encore arrêté personne dans l’incident de Riverside, une ville à environ 50 miles au sud-est de Los Angeles, mais disent qu’il semble que la victime et l’agresseur étaient tous les deux sans abri et se connaissaient peut-être. .

La victime, qui, selon Railsback, est dans la soixantaine, est entrée samedi dans un hôpital local avec une main manquante. Plus tard dans la soirée, la police a répondu aux appels concernant une main coupée gisant près d’un caddie renversé dans une rue du centre-ville.

La victime devrait survivre, ont indiqué des responsables. L’auteur de l’attentat est toujours en fuite.

L’homme blessé dans l’attaque de Riverside est bien connu dans la communauté et apprécié de ceux qui vivent et travaillent dans le centre-ville, selon un GoFundMe mis en place pour récolter des fonds pour le rétablissement de la victime.

« Nous craignons qu’il n’ait pas d’endroit sûr et propre pour récupérer après sa libération », indique la page.

Bien que les détails de la relation entre la victime et l’agresseur restent flous, l’attaque survient au milieu des préoccupations croissantes concernant la violence contre les personnes sans logement dans les villes américaines. Un ancien commissaire aux incendies de San Francisco a également été accusé d’avoir pulvérisé plusieurs sans-abri avec de la masse d’ours.

Dans la ville voisine de Los Angeles, la violence contre les résidents sans abri a augmenté ces dernières années, les personnes sans logement représentant 24% des victimes d’homicide de la ville alors qu’elles ne représentent que 1% de la population, NBC Los Angeles rapporté en janvier de cette année.