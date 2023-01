La police californienne est plus susceptible d’arrêter et de fouiller les adolescents noirs

LOS ANGELES (AP) – Les forces de l’ordre californiennes ont fouillé des adolescents que les agents percevaient comme noirs à près de six fois le taux d’adolescents considérés comme blancs lors des arrêts de véhicules et de piétons en 2021, selon un rapport d’État publié mardi.

Le rapport annuel du Conseil consultatif sur le profilage racial et identitaire de Californie – qui fait partie d’une loi qui est initialement entrée en vigueur en 2018 – fait partie de plusieurs réformes entreprises par l’État ces dernières années dans un contexte de concentration accrue sur la brutalité policière et l’injustice raciale à l’échelle nationale.

Le rapport du conseil comprend des données sur les arrêts de véhicules et de piétons par des agents de 58 organismes d’application de la loi en 2021. Les données incluent ce que les agents perçoivent comme étant la race, l’origine ethnique, le sexe et le statut de handicap des personnes qu’ils arrêtent afin que l’État puisse mieux identifier et analyser parti pris dans la police.

Les 58 agences – qui comprennent les 23 plus grands départements de l’État – ont effectué collectivement plus de 3,1 millions d’arrêts de véhicules et de piétons en 2021. D’ici avril, tous les plus de 500 organismes d’application de la loi de Californie doivent soumettre leurs données.

Les données incluent la façon dont les agents perçoivent la race ou le sexe d’un individu, même s’il est différent de la façon dont la personne s’identifie, car la perception de l’agent est ce qui alimente les préjugés. Le travail du conseil informe les agences, le conseil de formation des bureaux de police de l’État et les législateurs de l’État lorsqu’ils modifient les politiques et cherchent à réduire les disparités raciales et les préjugés dans les services de police.

Dans plus de 42% des 3,1 millions d’interpellations effectuées par ces agences en 2021, l’individu était perçu comme hispanique ou latino, selon le rapport. Plus de 30% étaient perçus comme blancs et 15% étaient considérés comme noirs.

Dans tout l’État, cependant, les estimations du recensement de 2021 indiquent que les Noirs ou les Afro-Américains ne représentaient que 6,5 % de la population californienne, tandis que les Blancs représentaient environ 35 %. Les hispaniques ou latinos représentaient environ 40% de la population de l’État cette année-là.

“Les données montrent que les disparités raciales et identitaires persistent année après année”, indique le rapport. “Le Conseil reste déterminé à analyser et à mettre en évidence ces disparités pour imposer des stratégies fondées sur des preuves pour réformer la police et éliminer le profilage racial et identitaire en Californie.”

Par exemple : La police a menotté, fouillé ou détenu – soit en bordure de rue ou dans une voiture de patrouille – des personnes qu’elle croyait être des jeunes Noirs âgés de 15 à 17 ans lors d’un pourcentage plus élevé d’interpellations routières que toute autre combinaison de race ou d’origine ethnique perçue et d’âge groupes.

Les forces de l’ordre ont également fouillé les personnes perçues comme noires à 2,2 fois le taux de personnes considérées comme blanches, selon le rapport. Et la police était plus de deux fois plus susceptible d’utiliser la force contre des personnes qu’ils pensaient être noires, par rapport à des personnes que les agents pensaient être blanches.

Pourtant, les responsables de l’application des lois ont déclaré n’avoir pris aucune mesure le plus souvent après avoir arrêté des personnes qu’ils croyaient être des Noirs, par rapport à d’autres groupes raciaux et ethniques, “indiquant que ces Noirs arrêtés n’étaient pas engagés dans des activités criminelles”, indique le rapport.

“Sur la base de la recherche, le Conseil estime que les responsables de la santé publique et les décideurs devraient traiter le profilage racial et identitaire et la police défavorable comme des problèmes de santé publique importants”, selon le rapport. « Il est impératif de reconnaître que les interactions policières peuvent avoir un effet négatif sur la santé mentale et physique des personnes noires, hispaniques/latines(x), autochtones et de couleur.

Le rapport de cette année comprend des données provenant de 40 agences de plus que le rapport de 2020, ce qui signifie qu’il a analysé 246 000 arrêts supplémentaires. Sur les 18 agences qui ont collecté des données au cours des deux années, 13 ont effectué moins d’arrêts en 2021. Le rapport indique que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir eu un impact sur ces chiffres.

Les conclusions de 2021 étaient cohérentes avec les rapports précédents du conseil qui montraient de la même manière le profilage racial et identitaire des forces de l’ordre lors des contrôles routiers.

The Associated Press