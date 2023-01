La police britannique va sévir contre les flux illégaux de Premier League

La police britannique prévoit de visiter 1 000 maisons en Angleterre cette semaine pour aider à freiner les flux illégaux de la Premier League.

Les policiers feront du porte-à-porte dans certaines zones pour avertir les gens de l’utilisation de flux illégaux, selon Le miroir. Ensuite, ces fans de sport pourraient faire face à des poursuites pour l’infraction.

Autorités utilisant des stratégies de pointe

“Nous sommes en mesure de déployer des tactiques numériques de pointe pour identifier et détecter les personnes qui enfreignent la loi avant de mener des activités d’application de la loi de concert avec nos partenaires”, a déclaré l’inspecteur-détective Matt McNellis.

“Souvent, le streaming illégal est utilisé pour financer le crime organisé grave et l’unité de cybercriminalité de West Mercia s’est engagée à interdire cette source de revenus criminels et à réduire les dommages que les groupes criminels organisés peuvent causer à nos communautés.”

Des flux illégaux de Premier League ciblés par la police

La police locale travaille avec un groupe d’enquête anti-piratage appelé FACT dans l’opération. Les autorités britanniques ont lancé FACT pour aider à mettre fin au streaming illégal. Les contrevenants doivent cesser immédiatement. De plus, les streamers illégaux peuvent faire face à des avis et à des peines de prison potentielles.

Il y a maintenant deux ans, deux individus risquaient auparavant des peines de 16 mois pour des infractions similaires. Les autorités impliquées revendiquent des liens de streaming illégaux vers la fraude et même le crime organisé.

“Accéder à des films, des séries télévisées et des événements sportifs en direct à partir de sources non autorisées est illégal, peut exposer les consommateurs à des risques tels que le vol de données et les logiciels malveillants, et peut aider à financer des groupes criminels organisés”, déclare l’inspecteur en chef Gary Robinson.

Le directeur général de FACT, Kieron Sharp, a applaudi cette décision. “Nous tenons à remercier le Government Agency Intelligence Network (GAIN), l’Unité de la police chargée des crimes contre la propriété intellectuelle (PIPCU), la police de West Mercia et les autres forces de police à travers le pays. Leur soutien permet de garantir que le public est conscient des dangers liés à l’utilisation de services de streaming illégaux », a déclaré Sharp.

“Plus important encore, qu’ils comprennent qu’il existe un risque de poursuites pénales.”

PHOTO : IMAGO / Sportimage