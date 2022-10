La police britannique utilisera des pousse-pousse automatiques pour patrouiller, Desis demande « Tongas Next?

La police de Gwent au Royaume-Uni a ajouté une autre arme pour lutter contre la criminalité dans le pays. Mais ce nouvel ajout a amusé le desi Twitter. La police utilisera les puissants tuk-tuk aka auto-rickshaws pour patrouiller. L’utilisation du trois-roues commencera à Newport et Abergavenny dans le Monmouthshire. Selon un rapport de la BBC, les agents utiliseront le véhicule nouvellement introduit pour patrouiller les allées et se garer. La rémunération dépensée pour la nouvelle mise à jour reste floue, mais les véhicules à trois roues auraient une vitesse de pointe d’environ 55 km/h (environ 34 mph).

Les voitures ont été utilisées comme transports en commun, mais la police de Gwent a des plans différents pour elles. Ils veulent que les e-autos soient utilisées comme des « espaces sûrs » où les crimes peuvent être signalés, de l’aide recherchée et des conseils de prévention du crime peuvent être donnés.

Nous sommes fiers de faire partie d’une initiative aussi noble. pic.twitter.com/GLQftxjU7K – Mahindra Electric (@MahindraElctrc) 17 octobre 2022

L’inspecteur en chef Damian Sowrey a déclaré à la BBC que les véhicules, “Ils étaient exposés lors de notre journée Behind the Badge, donnant aux résidents locaux l’occasion de les voir de près et d’en savoir plus sur la façon dont ils seront utilisés. Les commentaires ont été extrêmement positifs, les parents disant aux agents qu’ils se sentiraient plus en sécurité en sachant qu’il y avait un soutien pour les jeunes qui sortent la nuit, et des femmes qui pouvaient penser à une occasion où le tuk-tuk aurait été un spectacle bienvenu. La réponse aux nouvelles sur les réseaux sociaux a été écrasante.

Twitter réagit au Royaume-Uni en utilisant le tuk-tuk :

Un utilisateur a déclaré: « Haha pas sûr de l’impact, mais au moins c’est un pousse-pousse tuk-tuk très amusant au Pays de Galles. Mdr”

hahahahahaha 😂 pas sûr de l’impact mais au moins c’est très amusant @KKRLFClover pousse-pousse tuktuk 🛺 au Pays de Galles. mdr — Fawad Raza (@fwd79) 15 octobre 2022

Un autre a ajouté: “C’est comique de voir quelqu’un être poursuivi par ça.”

Comique de voir quelqu’un être poursuivi par ça – Discreet Elite – Modèles et compagnons de grande classe (@discreetelite1) 14 octobre 2022

Un autre a déclaré: “J’ai fait de nombreux trajets en Tuk-Tuks lors de mes deux voyages en Inde et ce sont de petits véhicules incroyables.”

J’ai fait de nombreuses balades en Tuk-Tuks lors de mes deux voyages en Inde et ce sont de superbes petits véhicules. – Douglas (@DadTiagol) 15 octobre 2022

Un utilisateur a plaisanté: “Au moins, les criminels seront trop occupés à rire pour s’enfuir.”

Au moins les criminels seront trop occupés à rire pour s’enfuir…. — Luc (@CaptainA711) 15 octobre 2022

Un programme généré par One Newport a qualifié les nouveaux véhicules de “nouveauté” créés pour être utilisés comme “gardiens de la communauté en toute sécurité”. Ces autos serviront d’espaces sûrs où les citoyens pourront enregistrer leurs plaintes. De plus, la prévention du crime sera également assurée par ces voitures fabriquées par Mahindra Electric.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici