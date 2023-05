La police britannique sous le feu des arrestations de manifestants du couronnement

LONDRES (AP) – Un groupe anti-monarchie a annoncé son intention d’intenter une action en justice contre la police métropolitaine de Londres après l’arrestation de plusieurs de ses membres alors qu’ils s’apprêtaient à protester contre le couronnement du roi Charles III.

Des groupes de défense des libertés civiles accusent la police et le gouvernement conservateur britannique d’étouffer le droit de manifester avec de nouveaux pouvoirs pour réprimer les manifestations pacifiques mais perturbatrices.

La police a exprimé son « regret » lundi soir que les militants aient été empêchés de manifester, mais a défendu sa gestion du couronnement, qui a attiré des centaines de milliers de personnes dans les rues de Londres, dont des centaines de manifestants.

La police a arrêté 64 personnes autour du couronnement de samedi, la plupart pour avoir prétendument planifié de perturber les cérémonies. Quatre ont été inculpés, la plupart ont été libérés sous caution et six membres du groupe anti-monarchiste Republic ont été libérés et informés qu’ils ne feront face à aucune accusation.

Le chef de la direction de la République, Graham Smith, a déclaré que trois officiers supérieurs de la police étaient venus chez lui et s’étaient excusés en personne pour l’arrestation qui l’avait placé en garde à vue pendant 16 heures.

« J’ai dit pour mémoire que je n’accepterais pas les excuses », a déclaré Smith, ajoutant que le groupe « prendrait des mesures ».

La loi sur l’ordre public récemment adoptée par le Royaume-Uni, introduite en réponse à la désobéissance civile par des groupes environnementaux, permet à la police de rechercher des objets, notamment des serrures et de la colle, et impose des peines allant jusqu’à 12 mois de prison aux manifestants qui bloquent les routes ou interfèrent avec « l’infrastructure nationale ». .”

La police a déclaré que les membres de la République disposaient d’objets pouvant être utilisés pour « verrouiller » les infrastructures. Republic a déclaré que les articles étaient des cravates pour leurs pancartes et la police a reconnu que « l’enquête n’a pas été en mesure de prouver l’intention de les utiliser pour verrouiller et perturber l’événement ».

« Nous regrettons que ces six personnes arrêtées n’aient pas pu rejoindre le groupe plus large de manifestants à Trafalgar Square et ailleurs sur le parcours du cortège », a déclaré la police.

Le gouvernement conservateur a défendu la gestion policière des manifestations, le maire de Londres Sadiq Khan, membre du parti travailliste, a demandé « plus de clarté » à la force. Il a déclaré que le droit de manifester pacifiquement faisait partie intégrante de la démocratie.

Le législateur conservateur David Davis a déclaré que les nouveaux pouvoirs d’arrestation étaient trop larges.

« Personne ne veut qu’une journée soit gâchée, mais le droit de mettre des pancartes est pratiquement absolu dans la démocratie britannique », a-t-il déclaré mardi à la BBC.

La police métropolitaine subit déjà une pression intense après une série de scandales impliquant son traitement des femmes et des minorités. La confiance dans la force a chuté après qu’un officier en service a violé et tué une jeune femme à Londres en 2020.

Un examen indépendant commandé après le meurtre a déclaré que la force était criblée de racisme, de misogynie et d’homophobie.