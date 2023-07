La police britannique rouvre l’enquête de Partygate sur le « jingle and mingle » des conservateurs qui a enfreint le verrouillage

LONDRES (AP) – La police britannique a rouvert mardi une enquête sur les partis gouvernementaux enfreignant le verrouillage après avoir visionné une vidéo de membres du personnel du Parti conservateur dansant et buvant lors d’une soirée de Noël 2020.

La soirée « jingle and mingle » au siège des conservateurs a eu lieu lorsque la mixité sociale à l’intérieur a été interdite en vertu des règles imposées pour freiner la propagation du coronavirus.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle envisageait également un rassemblement au Parlement le 8 décembre 2020 auquel auraient assisté des membres de la Chambre des communes et de la Chambre des lords.

L’annonce rouvre les enquêtes sur le « partygate » que le gouvernement espérait terminées.

La révélation que les membres du personnel politique ont organisé des anniversaires, des garden parties et des «vendredis à l’heure du vin» dans le bureau du Premier ministre et d’autres bâtiments gouvernementaux pendant la pandémie a déclenché la colère des Britanniques qui avaient suivi les règles, incapables de rendre visite à leurs amis et à leur famille ou même de dire au revoir à parents mourants dans les hôpitaux.

La police a infligé des amendes à des dizaines de personnes, dont le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, et l’actuel dirigeant Rishi Sunak, qui était chef du Trésor dans le gouvernement de Johnson.

Le scandale a contribué à mettre fin au mandat de Johnson. Il a été contraint de démissionner par son propre parti en juillet 2022 au milieu de questions croissantes sur son jugement et son éthique.

Le mois dernier, une enquête menée par le chien de garde des normes de la Chambre des communes a conclu que Johnson avait menti à plusieurs reprises au Parlement au sujet des partis lorsqu’il avait assuré aux législateurs que les règles avaient été suivies à tout moment.

Le comité des privilèges a recommandé que Johnson soit suspendu du Parlement pendant 90 jours – une sanction à laquelle il a échappé en quittant son poste de législateur.

Il a attaqué le comité, qui a une majorité conservatrice, le qualifiant de «tribunal kangourou» déterminé à le détruire.

Johnson a appelé un membre du comité, le législateur conservateur Bernard Jenkin, à démissionner pour avoir prétendument assisté à la réunion du 8 décembre 2020 au Parlement sur laquelle la police enquête actuellement.

Dans une bonne nouvelle pour Johnson, la police a déclaré qu’elle avait examiné les allégations de parties jusque-là inconnues à la résidence du Premier ministre à Downing Street et à la retraite à la campagne pendant la pandémie, et a constaté qu’elles « ne répondent pas aux critères rétrospectifs pour ouvrir une enquête ».

Jill Lawless, l’Associated Press