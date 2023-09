La police britannique retrouve et arrête Daniel Khalife, suspect terroriste en fuite

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES — Un suspect de terrorisme dont l’évasion sensationnelle d’une prison de Londres a déclenché une chasse à l’homme à l’échelle nationale a été retrouvé et arrêté, a annoncé la police métropolitaine. dit. Daniel Abed Khalife, l’homme le plus recherché de Grande-Bretagne, a été arrêté samedi peu avant 11 heures du matin dans un quartier de l’ouest de Londres. Les détails ressemblaient à ceux d’un film d’évasion. Khalife, 21 ans, un ancien soldat britannique, était en prison en attendant son procès pour violation de la loi sur les secrets officiels et délits liés au terrorisme. Il s’est évadé de la prison de Wandsworth à Londres tôt mercredi matin. La police a déclaré qu’elle pensait qu’il s’était échappé en s’accrochant au fond d’une camionnette de livraison de nourriture.

Les évasions de prison sont très rares au Royaume-Uni – seuls 10 détenus se sont évadés au cours des cinq dernières années – et son évasion a déclenché une chasse à l’homme à l’échelle nationale, qui comprenait des contrôles renforcés dans les ports et les aéroports. La police a offert une récompense de 20 000 £ (25 000 $) pour les informations ayant conduit à son arrestation. Les agents ont également parcouru Richmond Park, dans le sud-ouest de Londres, l’un des plus grands espaces verts de Londres, célèbre pour ses cerfs.

Samedi, la police a intensifié ses recherches dans le quartier de Chiswick, à l’ouest de Londres, suite à « des observations confirmées dans cette zone pendant la nuit, y compris des appels de membres du public ». Ils ont déclaré qu’il avait changé les vêtements avec lesquels il s’était évadé – un uniforme de chef délivré par la prison – et qu’il portait une casquette de baseball noire, un T-shirt noir et un pantalon sombre.

Chiswick est à environ six miles de la prison. Il aurait dû traverser la Tamise pour y arriver.

S’adressant aux journalistes lors du sommet du Groupe des 20 à New Delhi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est déclaré « très satisfait de la nouvelle » et a salué les efforts de la police et du public, qui ont présenté « un nombre énorme de pistes ». .»

La police de Londres a estimé que son évasion était planifiée et a déclaré qu’elle enquêtait pour savoir s’il s’agissait d’un travail interne impliquant le personnel pénitentiaire.

Le chef de la police métropolitaine, Mark Rowley, a déclaré que la police demandait : « Est-ce que quelqu’un à l’intérieur de la prison l’a aidé ? D’autres prisonniers, du personnel de garde ? A-t-il été aidé par des gens hors des murs ou était-ce simplement sa propre création ?

Khalife a été décrit par les officiers comme « très ingénieux ». Lorsque la police a fouillé la camionnette de livraison de nourriture – 47 minutes après que Khalife a été déclaré disparu – elle a déclaré avoir trouvé des sangles sous la camionnette. On ne sait pas comment il a pu se procurer les sangles.

Il attend son procès pour avoir laissé de fausses bombes à la Royal Air Force Stafford, la base militaire en Angleterre où il était stationné. Il a également été accusé d’avoir tenté d’obtenir des informations sur un autre membre des forces armées britanniques qui pourraient être utilisées dans la préparation d’un acte de terrorisme. Et il a été accusé de tentative d’espionnage pour le compte d’un État hostile, identifié par la BBC comme étant l’Iran.

Les analystes de la police ont déclaré que l’avancée majeure de l’enquête s’est probablement produite lorsqu’un membre du public a rapporté avoir vu le prisonnier sortir de dessous le camion. Une fois ce rapport jugé crédible, la police pourrait concentrer ses efforts sur cette zone et se tourner vers le vaste réseau de caméras de surveillance de la ville. Londres est l’une des villes les plus surveillées au monde.

La prison de Wandsworth est un établissement aux allures dystopiques situé dans le sud-ouest de Londres. C’est l’une des neuf prisons sur 119 en Angleterre et au Pays de Galles qui a été jugée « sérieusement préoccupante » dans un rapport annuel du ministère de la Justice. Il s’agit du score le plus bas possible pour la performance globale.