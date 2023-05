La police britannique regrette l’arrestation du couronnement du chef républicain

La police britannique a regretté les arrestations du chef du groupe anti-monarchiste Republic et de cinq autres personnes lors du couronnement du roi Charles, suite aux critiques selon lesquelles la réponse sécuritaire a été brutale.

La Met Police de Londres a déclaré qu’elle regrettait que six des personnes arrêtées lors de l’événement aient été empêchées de manifester lors du couronnement de samedi. Ils ont vu leur caution annulée et aucune autre mesure ne sera prise, a ajouté le communiqué de la police.

« Nous regrettons que ces six personnes arrêtées n’aient pas pu rejoindre le groupe plus large de manifestants à Trafalgar Square et ailleurs sur le parcours du cortège », indique le communiqué publié lundi soir.

Le directeur général de Republic, Graham Smith, qui était l’un des six manifestants arrêtés, a déclaré sur Twitter que la police lui avait présenté ses excuses en personne lundi, mais qu’il prévoyait de parler à des avocats pour engager une action en justice.

La police a déclaré que les arrestations avaient été effectuées en raison d’objets qui, selon les agents, auraient pu être utilisés pour perturber l’événement.

La police a déclaré lundi dans sa déclaration qu’elle n’était pas en mesure de prouver que les manifestants avaient l’intention d’utiliser les objets pour s’enfermer sur des positions sur la route du couronnement.

Republic a déclaré que les articles en question étaient destinés à sécuriser les pancartes.

Un homme a également été arrêté pour possession d’un couteau/objet pointu.

Il y avait plus de 11 000 policiers dans les rues du centre de Londres pour le couronnement, la plus grande cérémonie organisée à Londres depuis 70 ans, et un total de 64 arrestations ont été effectuées.