La police britannique reçoit une allégation d’agression sexuelle suite aux rapports de Russell Brand | Nouvelles

La police britannique affirme avoir reçu une allégation d’agression sexuelle remontant à 20 ans après que les médias ont rapporté les allégations de plusieurs femmes à propos de Russell Brand, les promoteurs ayant reporté les dates restantes d’une série de concerts du comédien, qui nie les allégations. .

Une agence artistique et un éditeur se sont également séparés de Brand à cause de ces allégations, ce qui a laissé l’industrie du divertissement britannique confrontée à des questions quant à savoir si le comportement du comédien n’a pas été contesté en raison de sa renommée.

Brand, 48 ans, a déclaré samedi qu’il n’avait jamais eu de relations sexuelles non consensuelles lorsque le journal The Sunday Times et l’émission documentaire Dispatches de Channel 4 ont rapporté que quatre femmes l’avaient accusé d’agressions sexuelles, dont un viol, entre 2006 et 2013.

La police a déclaré que depuis que ces allégations avaient été publiées et diffusées, elle avait reçu un rapport faisant état d’une agression qui aurait eu lieu à Soho, au centre de Londres, en 2003.

« Les agents sont en contact avec la femme et lui apporteront leur soutien », indique le communiqué de la police métropolitaine.

« Nous nous sommes entretenus pour la première fois avec le Sunday Times le samedi 16 septembre et avons depuis effectué d’autres démarches auprès du Sunday Times et de Channel 4 pour garantir que toute personne pensant avoir été victime d’une infraction sexuelle sache comment la signaler au police. »

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des représentants de Brand suite à la déclaration de la police.

Brand, l’ancien mari de la chanteuse américaine Katy Perry, a publié un message vidéo sur les réseaux sociaux pour nier les « allégations criminelles très graves » quelques heures avant leur publication samedi.

« Ces allégations concernent l’époque où je travaillais dans le grand public, où j’étais tout le temps dans les journaux, quand j’étais au cinéma. Et comme je l’ai beaucoup écrit dans mes livres, j’étais très, très promiscuité », a déclaré Brand.

« Maintenant, pendant cette période de promiscuité, les relations que j’avais étaient absolument toujours consensuelles », a ajouté le comédien, connu pour son style et son apparence flamboyants qui a joué dans de nombreux films tels que Amenez-le au grec.

Le Times and Dispatches a déclaré qu’une femme avait porté plainte pour viol, tandis qu’une autre a déclaré que Brand l’avait agressée alors qu’elle avait 16 ans et qu’elle était encore à l’école. Deux des accusateurs avaient rapporté que les incidents s’étaient produits à Los Angeles.

Les reportages sur les allégations concernant Brand, autrefois l’un des comédiens et diffuseurs les plus en vue du pays, ont dominé les médias britanniques depuis leur parution.

Il était au milieu d’une tournée de stand-up et devait se produire mardi au Theatre Royal Windsor, mais celle-ci a maintenant été annulée.

« Nous reportons ces quelques spectacles de collecte de fonds caritatifs pour la toxicomanie, nous n’aimons pas le faire – mais nous savons que vous comprendrez », ont déclaré les promoteurs de sa tournée dans un communiqué, partagé par le théâtre.

La BBC, sur les programmes radio desquels il a travaillé entre 2006 et 2008, a déclaré qu’elle étudiait de toute urgence les problèmes soulevés par ces allégations et Banijay UK, la société de production à l’origine d’une émission de télévision autrefois animée par Brand, a déclaré qu’elle aussi avait lancé une enquête interne urgente. .

« Ce sont des allégations très graves et préoccupantes, et vous savez que la police du Met a demandé à toute personne pensant avoir été victime d’une agression sexuelle de se manifester et de parler aux policiers », a déclaré un porte-parole du Premier ministre britannique, Rishi Sunak, aux journalistes.

La législatrice conservatrice Caroline Nokes, qui préside la commission des femmes et de l’égalité de la Chambre des communes, a exhorté la police britannique et américaine à enquêter sur ces allégations « incroyablement choquantes ».

« Cela mérite et nécessite une enquête criminelle, car depuis trop longtemps nous avons vu des hommes – et les auteurs de ce genre de crimes sont presque invariablement des hommes – ne pas être tenus responsables de leurs comportements et de leurs actions », a-t-elle déclaré à la radio BBC.

Ces affirmations ont relancé le débat sur la « culture des garçons » qui a prospéré en Grande-Bretagne dans les années 1990 et au début des années 2000, et sur la misogynie qui s’infiltre encore sur Internet.