La police aura « une discrétion quasi totale » sur les manifestations à interdire si les législateurs approuvent les derniers changements apportés par le gouvernement au régime d’ordre public britannique, a déclaré un éminent avocat des droits de l’homme.

La législation secondaire au Parlement cette semaine habilitera la police à imposer des conditions – y compris la modification des horaires, des lieux et des itinéraires, et l’imposition de restrictions de bruit – sur les manifestations qui, selon elles, « pourraient » causer des perturbations « plus que mineures ».

Cela abaissera considérablement le seuil de perturbation grave, le critère qui permet l’ingérence de la police dans les manifestations, qui est actuellement définie comme une perturbation « importante » ou « prolongée » de la vie quotidienne de la communauté. La législation s’applique à l’Angleterre, au Pays de Galles et à l’Écosse, mais pas à l’Irlande du Nord.

« Le seuil serait si bas qu’il pourrait conduire la police à imposer des conditions aux manifestations qui violeraient les droits des manifestants », a déclaré Adam Wagner, avocat à Doughty Street Chambers.

« À mon avis, cela pourrait donner à la police un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus large, presque total, quant aux cortèges ou rassemblements qui pourraient être soumis à des conditions. »

Un acte de protestation aussi typique qu’une marche pacifique à laquelle assistent des centaines de personnes, fermant des routes et arrêtant la circulation, serait « sans aucun doute » considéré comme une perturbation grave au sens des changements proposés, a déclaré Wagner.

« Bien que ces conditions puissent en théorie être contestées à l’avance par un contrôle judiciaire, y compris pour des raisons liées aux droits de l’homme, la réalité est que cela est bien au-delà de la portée de la plupart des manifestants car ils peuvent manquer de temps, d’expérience et de capacité, c’est très coûteux et de telles contestations n’attirent généralement pas l’aide juridique », a-t-il déclaré.

« Cela laisse aux personnes qui souhaitent protester le choix d’accepter simplement les conditions limitant leur manifestation ou de risquer d’être arrêtées, détenues et poursuivies pour les avoir enfreintes, et d’espérer défendre avec succès toute poursuite lors d’un procès. »

Le Public Order Act 1986 (Serious Disruption to the Life of the Community) Regulations 2023 sera débattu pendant 90 minutes aux Communes lundi, puis aux Lords mardi, où il fera face à une motion fatale déposée par Jenny Jones, la Pair du parti vert.

Les arrestations du couronnement ne sont que le début. La police peut faire ce qu’elle veut de nous maintenant | Georges Monbiot En savoir plus

Les Lords ont rejeté la même mesure il y a quelques mois à peine lorsqu’elle a été déposée en tant qu’amendement à la récente loi de 2023 sur l’ordre public. Son retour a soulevé des inquiétudes entre pairs et avocats seniors sur les implications constitutionnelles de l’utilisation de la législation secondaire pour relancer des mesures récemment rejetées par les législateurs.

Lady Jones a déclaré: « Si nous permettons au gouvernement de s’en tirer avec ce changement répressif des lois de protestation, que le Parlement a déjà rejeté, alors d’autres décrets ministériels suivront qui apporteront des changements majeurs aux protections de l’environnement et du lieu de travail.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons adopté un grand nombre de projets de loi sommaires qui donnent aux ministres le pouvoir de faire ou de modifier des lois. Il s’agit d’un transfert de pouvoir du Parlement à Whitehall. Ma motion fatale essaie d’empêcher les ministres d’imposer cette prise de pouvoir à un nouveau niveau de gouvernement par diktat.

Les Amis de la Terre, qui ont commandé l’avis juridique de Wagner, et des dizaines d’autres organisations militantes, dont le Women’s Institute, les Quakers et Amnesty International, ont demandé à leurs pairs de soutenir la motion de Jones.

Dave Timms, responsable des affaires politiques de FoE, a déclaré: «Il est intéressant que le gouvernement ait prévu un débat et un vote pour lundi aux Communes. Ils gagneront probablement cela, mais je pense qu’ils s’inquiètent des questions constitutionnelles qui s’ajoutent à l’opposition à la mesure des Lords et ils veulent dire que l’instrument statutaire a déjà été approuvé par la chambre élue.

«De plus, ils accuseront sans aucun doute le parti travailliste de soutenir Just Stop Oil, alors que la réalité est que ces mesures n’ont rien à voir avec JSO. Leurs marches lentes voient déjà les conditions policières utilisant l’article 12 de la loi de 1986 sur l’ordre public très rapidement utilisée contre eux, avec la définition actuelle de perturbation grave.

Les conservateurs ont cherché à établir des liens entre Just Stop Oil et le parti travailliste d’opposition, qui s’est engagé à cesser de délivrer de nouvelles licences pour l’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord – la revendication principale de la campagne climatique.

Le Premier ministre, Rishi Sunak, a déclaré qu’il semblait que des « éco-zélotes » écrivaient la politique énergétique du Labour après qu’il soit apparu que le donateur travailliste Dale Vince faisait également un don à Just Stop Oil, et un ancien avocat d’Extinction Rebellion a été nommé conseiller clé d’Ed Miliband. , porte-parole du Labour sur le changement climatique et le net zéro.

Le gouvernement a déclaré que la nouvelle législation visait à donner à la police le pouvoir de disperser les manifestations à marche lente. Les partisans de la mesure ont déclaré que les députés n’avaient pas voté dessus en tant qu’amendement à la loi de 2023 sur l’ordre public, mais qu’ils auraient désormais la possibilité de le faire.

Le ministère de l’Intérieur a été clair sur les raisons de la mesure. Un porte-parole a déclaré: «Une poignée d’individus égoïstes ne devraient pas pouvoir arrêter nos routes, jour après jour et les gens doivent pouvoir mener leur vie librement. C’est pourquoi nous introduisons une nouvelle définition de perturbation grave, afin de donner à la police la confiance dont elle a besoin pour dégager les routes rapidement. Nous exhortons le Parlement à soutenir cette nouvelle législation et à aider nos policiers à faire avancer notre pays. »