La police britannique est invitée à enquêter sur les allégations d’agression sexuelle contre Russell Brand

LONDRES — De hauts responsables politiques britanniques ont exhorté lundi la police à enquêter sur les allégations d’agression sexuelle contre Russell Brand, alors que l’industrie britannique du divertissement se demandait si le mauvais comportement du comédien n’avait pas été contesté en raison de sa renommée.

Brand nie les allégations d’agression sexuelle formulées par quatre femmes dans un documentaire télévisé de Channel 4 et dans les journaux The Times et Sunday Times. Parmi les accusateurs, qui n’ont pas été nommés, l’un d’entre eux a déclaré avoir été agressé sexuellement lors d’une relation avec lui alors qu’elle avait 16 ans. Une autre femme affirme que Brand l’a violée à Los Angeles en 2012.

Brand, 48 ans, a rejeté toutes les affirmations, affirmant dans une déclaration vidéo que ses relations étaient « toujours consensuelles ».

Le Times a déclaré lundi que davantage de femmes avaient contacté le journal avec des allégations contre Brand et qu’elles seraient « rigoureusement contrôlées ».

Russell Brand quitte le théâtre Troubabour Wembley Park, dans le nord-ouest de Londres, après avoir interprété une comédie samedi. James Manning / PA via AP

Max Blain, porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, a déclaré que les allégations étaient « très sérieuses et préoccupantes » et que ceux qui font ces allégations devraient être « traités sérieusement et avec sensibilité ».

La législatrice conservatrice Caroline Nokes, qui préside la commission des femmes et de l’égalité de la Chambre des communes, a exhorté la police britannique et américaine à enquêter sur ces allégations « incroyablement choquantes ».

« Cela mérite et nécessite une enquête criminelle, car depuis trop longtemps nous avons vu des hommes – et les auteurs de ce genre de crimes sont presque invariablement des hommes – ne pas être tenus responsables de leurs comportements et de leurs actions », a-t-elle déclaré à la radio BBC.

La police métropolitaine de Londres a déclaré qu’elle s’entretiendrait avec le Sunday Times et Channel 4 pour s’assurer que « toutes les victimes d’actes criminels avec lesquelles elles ont parlé savent comment elles peuvent signaler toute allégation criminelle à la police ».

Ces affirmations ont relancé le débat sur la « culture des garçons » qui a prospéré en Grande-Bretagne dans les années 1990 et au début des années 2000, et sur la misogynie qui s’infiltre encore sur Internet.

Les allégations rapportées par les journaux et Channel 4 couvrent la période entre 2006 et 2013, lorsque Brand était une star majeure en Grande-Bretagne avec une visibilité croissante aux États-Unis.

Connu pour ses numéros de stand-up débridés et risqués, il a animé des émissions à la radio et à la télévision, a écrit des mémoires retraçant ses combats contre la drogue et l’alcool, est apparu dans plusieurs films hollywoodiens et a été brièvement marié à la pop star Katy Perry entre 2010 et 2012.

Brand a été suspendu par la BBC en 2008 pour avoir lancé des appels obscènes à l’acteur de « Fawlty Towers » Andrew Sachs, dans lesquels il se vantait d’avoir eu des relations sexuelles avec la petite-fille de Sachs. Il a quitté son émission de radio à la suite de l’incident, qui a suscité des milliers de plaintes auprès de la chaîne financée par l’État.

La BBC, Channel 4 et la société de production à l’origine de la série télé-réalité « Big Brother » — dont les retombées ont été hébergées par Brand — déclarent toutes avoir lancé des enquêtes sur le comportement de Brand et sur la manière dont les plaintes ont été traitées.

Brand a également été abandonné par l’agence artistique Tavistock Wood, qui a déclaré avoir été « horriblement induite en erreur » par lui.

Les partisans de Brand ont demandé pourquoi ces allégations étaient formulées des années après les incidents présumés. Les femmes ont déclaré qu’elles ne se sentaient prêtes à raconter leur histoire qu’après avoir été approchées par des journalistes, certaines citant la nouvelle notoriété de Brand en tant qu’influenceur de bien-être en ligne comme facteur dans leur décision de parler.

Les victimes et les médias doivent également tenir compte des lois britanniques sur la diffamation favorables aux demandeurs, qui imposent la charge de la preuve aux auteurs des allégations.

Ces dernières années, Brand a largement disparu des médias grand public, mais s’est constitué un large public en ligne avec des vidéos mêlant bien-être et théories du complot. Sa chaîne YouTube, qui compte plus de 6 millions d’abonnés, comprend des complots sur le Covid-19, de la désinformation sur les vaccins et des interviews avec des radiodiffuseurs de droite, dont Tucker Carlson et Joe Rogan.

Il continue également de tourner en tant que comédien, se produisant devant des centaines de personnes dans une salle londonienne samedi soir lors de la diffusion du documentaire de Channel 4.

Ellie Tomsett, maître de conférences en médias et communications à la Birmingham City University qui étudie le circuit britannique du stand-up, a déclaré que Brand était le produit d’une scène de comédie en direct criblée de misogynie – et l’est toujours, malgré les progrès réalisés par les femmes et d’autres pour diversifier le paysage comique.

« Quand nous avons eu une montée du féminisme populaire… nous avons également eu une montée de la misogynie populaire incarnée par Andrew Tate (influenceur des médias sociaux), mais évidente dans tous les aspects de la société, et qui se reflète clairement dans la comédie britannique. circuit », a déclaré Tomsett.

« De plus en plus de choses surgissent pour tenter de contrer cela, mais l’idée que c’est quelque chose qui s’est produit dans le passé et qui n’arrive plus est, franchement, absurde », a-t-elle ajouté.