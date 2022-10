La police britannique enquête sur l’agression d’un manifestant au consulat chinois

LONDRES (AP) – La police britannique a déclaré lundi qu’elle enquêtait sur l’agression d’un manifestant pro-démocratie de Hong Kong qui a été battu sur le terrain du consulat chinois dans la ville de Manchester.

L’homme, qui est dans la trentaine, a déclaré à la BBC que des hommes chinois non identifiés du bâtiment du consulat l’ont traîné à l’intérieur du consulat et l’ont agressé lors d’une manifestation dimanche.

La police du Grand Manchester a déclaré que ses agents étaient intervenus et avaient expulsé le manifestant du consulat “en raison de nos craintes pour la sécurité de l’homme”.

“Environ 30 à 40 personnes se sont rassemblées devant le consulat chinois et des patrouilles locales se trouvaient dans la région pour aider à maintenir la manifestation pacifique”, a indiqué la police. “Peu avant 16 heures, un petit groupe d’hommes est sorti du bâtiment et un homme a été traîné dans l’enceinte du consulat et agressé.”

Le manifestant est resté à l’hôpital lundi pour y être soigné, a indiqué la police. Aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Une vidéo sur le site Web de la BBC montrait une bagarre éclatant devant le consulat après que des hommes masqués ont déchiré et emporté les pancartes des manifestants. La vidéo semblait montrer plusieurs hommes portant des masques faciaux battant quelqu’un qui avait été poussé au sol au milieu des échauffourées.

Downing Street a déclaré que l’incident était “profondément préoccupant”, ajoutant que la police avait intensifié les patrouilles dans la région.

Le consulat chinois à Manchester n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Andy Burnham, le maire du Grand Manchester, a déclaré qu’il était important que tous les faits soient établis, mais a ajouté: “Sur la base de ce que j’ai vu, je tiens à préciser qu’il n’est jamais acceptable que des manifestants pacifiques soient agressés. et les responsables doivent être tenus responsables de leurs actes.

Le porte-parole des affaires étrangères du Parti travailliste d’opposition, David Lammy, a appelé le gouvernement conservateur à convoquer l’ambassadeur chinois pour expliquer ce qui s’est passé.

Les manifestants s’étaient rassemblés alors que le Parti communiste chinois ouvrait dimanche son congrès d’une semaine en Chine.

