La police britannique dispose de nouveaux pouvoirs élargis pour réprimer les manifestations

Des pouvoirs nouveaux et élargis pour la police britannique sont entrés en vigueur dimanche, y compris des mesures visant les militants qui arrêtent la circulation et les grands travaux de construction avec des manifestations.

Les autorités ont condamné à plusieurs reprises les groupes de protestation environnementaux, notamment Just Stop Oil et Extinction Rebellion, qui ont cherché à sensibiliser à l’urgence du changement climatique en organisant plusieurs manifestations très médiatisées sur les autoroutes et les routes les plus fréquentées. Leurs manifestations de ces dernières années ont souvent provoqué de graves perturbations pour les automobilistes.

À partir de dimanche, la police aura le pouvoir de déplacer des manifestations statiques. Les critiques ont fait valoir que les lois renforcées constituaient une menace pour le droit de manifester, mais les responsables britanniques ont déclaré que les mesures visaient à arrêter « la perturbation d’une minorité égoïste ».

« Le public en a assez que sa vie soit perturbée par des manifestants égoïstes. Le chaos que nous avons vu dans nos rues a été un scandale », a déclaré la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman.

UN RASSEMBLEMENT DE JEUNES DANS UNE VILLE SUISSE FAIT ÉCHO À DES ÉMEUTES FRANÇAISES, ENTRAÎNANT DES FENÊTRES DE MAGASIN ET 7 DÉTENTIONS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les autorités affirment qu’en vertu de la nouvelle loi sur l’ordre public, les manifestants reconnus coupables de « creuser des tunnels » – ou de creuser des tunnels souterrains pour entraver la construction de nouveaux travaux d’infrastructure – pourraient encourir trois ans de prison. Toute personne reconnue coupable d’entrave à un grand projet de transport pourrait être emprisonnée jusqu’à six mois.

La loi fait également du « verrouillage », ou des manifestants s’attachant à d’autres personnes, objets ou bâtiments, une infraction pénale.

Des centaines de manifestants du changement climatique ont été arrêtés l’année dernière au Royaume-Uni pour avoir bloqué des routes et des ponts importants. De nombreux militants ont protesté en s’asseyant au milieu des routes ou en se collant à la chaussée pour les rendre plus difficiles à déplacer.

La désobéissance civile est une vague d’action directe qui a également vu des militants se coller à des peintures de musées célèbres ou jeter de la soupe sur des œuvres d’art pour attirer l’attention des médias sur leur cause.

La police a déclaré qu’il était coûteux de faire face aux manifestations et qu’elle avait détourné des milliers d’agents d’autres tâches telles que la lutte contre le crime.