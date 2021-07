La police britannique découvre une raquette de cannabis après l’entrée d’une voiture dans une maison

Après qu’une voiture s’est écrasée dans une maison à Cardiff, au Royaume-Uni, la police locale a trouvé une petite usine de cannabis à l’intérieur de la propriété. Au début, l’accident de voiture a été considéré comme un accident par la police du sud du Pays de Galles. Mais plus tard, lorsqu’ils ont exploré la propriété pour contacter le propriétaire de la maison partiellement endommagée, ils ont trouvé une plantation de cannabis et d’autres outils pour traiter la substance interdite.

Partageant les photos du site de l’accident, la police du sud du Pays de Galles a tweeté » étonnamment, le propriétaire n’était pas à la maison » et » s’ils souhaitent nous contacter et nous pouvons discuter un peu de ce qu’il y avait à l’intérieur « .

Inc 1328 – RTC, véhicule dans une maison, Cathays, Cardiff. Étonnamment, le propriétaire de la maison n’était pas à la maison. S’ils souhaitent nous contacter et nous pourrons discuter un peu de ce qu’il y avait à l’intérieur. ^5789 ^5023 pic.twitter.com/0TDQ3mtJX9– Unité de police des routes de la police du sud du Pays de Galles (@SWP_Roads) 19 juillet 2021

Il est illégal au Royaume-Uni de posséder, cultiver, distribuer ou vendre du cannabis et toute activité de ce type sans licence valide entraînera une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans.

Sur les photos publiées par l’unité de police des routes de la police du sud du Pays de Galles, on peut voir une voiture gris foncé qui a percuté la maison. La grande fenêtre de la maison a été brisée avec une grande partie du mur, laissant la pièce exposée.

À l’intérieur de la maison, la police a repéré une installation bien planifiée pour le traitement du cannabis, avec des lampes et des radiateurs installés. Un voisin a déclaré que lorsque les policiers sont arrivés, ils ont commencé à frapper à la porte au lieu de parler au chauffeur, ce qui lui a fait comprendre que quelque chose de grave s’était produit.

Rowan, un étudiant universitaire, a déclaré: «La police est arrivée et j’ai réalisé que quelque chose se tramait alors que les flics frappaient à la porte en premier à la place. [of speaking to the driver]. Au lieu de parler aux gens dans la voiture qui a percuté la maison, ils ont fait irruption, la police est entrée et a déchiré des trucs. Je savais que quelque chose de plus grave était arrivé. »

La police attendra le retour du propriétaire pour enquêter davantage sur la production de cannabis dans la maison.

